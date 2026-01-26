aaff breidt uit met Locis Adviseurs

Met de overname van Locis Adviseurs heeft aaff de dienstverlening uitgebreid met met specialistische kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen.

Voor Locis betekent de stap meer continuïteit en groeimogelijkheden op de lange termijn. Het bedrijf blijft opereren onder de eigen naam. Locis is een adviesbureau dat zich sinds 2012 richt op ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Het bedrijf ondersteunt ondernemers en particulieren in het volledige traject bij projecten zoals agrarische uitbreidingen, het aanpassen van bedrijfspanden en woningbouw. Rob Aagten, directeur van Locis Adviseurs, stelt dat beide bedrijven worden gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen. “Een manier van werken waarin we elkaar goed herkennen.”

Strategische verbreding

Voor aaff betekent de overname een strategische verbreding van het bestaande aanbod. Henk Overbeek, manager Bedrijfsadvies bij aaff: “We zien dat ondernemers steeds vaker vragen hebben over gebiedsontwikkeling, milieuwetgeving en ruimtelijke procedures. Met Locis Adviseurs aan boord kunnen we hen hierin nog beter begeleiden, zowel qua advies als hoe dit uit te voeren. Zo maken we onze belofte waar: ondernemers toekomstbestendig laten groeien, met een nog breder palet aan kennis en ervaring.”