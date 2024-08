Overheid verdubbelt subsidiepot voor emissieloze bedrijfsauto’s

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) loopt tot en met 31 december; het is het laatste jaar dat de SEBA openstaat voor aanvragen. ‘Er was daarom enorm veel interesse, waardoor het budget sneller opraakte dan verwacht’, zo laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten (RVO). Daarom is het budget op 26 juli verdubbeld van € 30 miljoen naar € 60 miljoen.

Aanvragen heeft zin tot laatste moment

Met de SEBA krijgt de ondernemer tussen de 7 en 12% van de aanschafprijs van de emissieloze bedrijfsauto terug, afhankelijk van de omvang van de onderneming. De maximale subsidie is € 5.000 per auto. Het oorspronkelijke subsidiebedrag is al meer dan opgesoupeerd, want er is nu nog € 26.710.570 beschikbaar voor nieuwe aanvragen. ‘Dit bedrag wisselt van week tot week omdat aanvragen worden aangepast, geannuleerd of afgewezen. We verwachten dat er geld overblijft tot het loket sluit.’ Omdat het aangevraagde bedrag kan dalen, heeft aanvragen dan ook zin tot het laatste moment, ook als het budget overtekend raakt.