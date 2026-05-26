Bestelauto emissieklasse 5 vanaf 2027 geweerd uit zero-emissiezones

Ondernemers met een bestelauto met emissieklasse 5 moeten vóór 2027 nagaan of zij nog toegang hebben tot zero-emissiezones. Vanaf 1 januari 2027 vervalt de toegang voor deze voertuigen. De RDW waarschuwt de komende weken ongeveer 182.000 voertuigbezitters per brief.

Bestelauto’s met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari 2027 niet langer de zero-emissiezones in. Het gaat om zones die sinds 1 januari 2025 in de eerste gemeenten en rond Schiphol zijn ingevoerd. In die gebieden worden bestel- en vrachtauto’s die rijden op fossiele brandstoffen stapsgewijs geweerd.

Half jaar om auto te vervangen of aan te passen

De RDW verstuurt tussen 18 mei en eind juni brieven aan ongeveer 182.000 eigenaren van bestelauto’s met emissieklasse 5. Zij krijgen daarmee ruim een half jaar de tijd om na te gaan of vervanging, aanpassing van de logistiek of een ontheffing nodig is. Via de kentekencheck op ‘Op weg naar ZES’ kunnen ondernemers controleren tot wanneer hun voertuig toegang heeft.

Voor bestaande voertuigen geldt een overgangsregeling. Bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager hebben nu al geen toegang meer tot de zero-emissiezones. Ook nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 2025 op kenteken zijn gezet, moeten uitstootvrij zijn om de zones in te mogen. Per 1 januari 2027 komt daar de groep bestelauto’s met emissieklasse 5 bij.

Veel ondernemers nog afhankelijke oude bestelauto’s

In 2024 waren veel ondernemers nog afhankelijk van oudere bestelauto’s en kwam in het nieuws dat bedrijven met diesel- of benzinewagens opdrachten kunnen mislopen wanneer zij niet tijdig overstappen. Ook leidde de wijziging in de bpm-regels eind 2024 nog tot een sterke stijging van de verkoop van dieselbestelwagens.

Ondernemers kunnen in sommige gevallen een ontheffing aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld bij privégebruik van een bestelauto of wanneer aanschaf of lease van een elektrische bestelauto financieel niet haalbaar is. Voor bestelauto’s met emissieklasse 5 kan vanaf 1 juli een ontheffing worden aangevraagd via de RDW. Een dagontheffing voor eenmalige toegang kan direct online worden geregeld.

Gratis advies van gemeenten

Gemeenten bieden daarnaast gratis advies aan ondernemers die moeten overstappen op uitstootvrij vervoer. Daarbij kan het gaan om de aanschaf of lease van een elektrische bestelauto, maar ook om andere oplossingen, zoals samenwerking, laden via hubs of aanpassing van routes. Voor ondernemers die regelmatig in binnensteden leveren of werken, wordt 2026 daarmee een belangrijk planningsjaar.