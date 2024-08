Britse toezichthouder berispt voor het eerst een accountant

Macintyre Hudson heeft de rapportages over activa van cliënten niet volgens de vereiste norm opgesteld, aldus de toezichthouder, en vervolgens de FCA niet op de hoogte gesteld van overtredingen door de bedrijven van wie de boeken waren gecontroleerd. Daardoor liepen klanten mogelijk een financieel risico. ‘Bescherming van activa van cliënten is een belangrijk onderdeel van het behoud van marktvertrouwen, financiële stabiliteit en consumentenbescherming. Bedrijven die activa van cliënten aanhouden, moeten jaarlijks een accountant een rapportage over activa van cliënten aan de FCA laten verstrekken, behalve in uitzonderingsgevallen’, licht de Britse tegenhanger van de AFM toe. ‘De FCA vertrouwt op de nauwkeurigheid van deze rapportages om te controleren of bedrijven zich aan de regels houden, dus het is belangrijk dat accountants ervoor zorgen dat hun rapportages nauwkeurig zijn.’

Dat was niet het geval bij Macintyre Hudson, dat tussen 2015 en 2019 vier rapportages over activa met betrekking tot twee bedrijven niet volgens de vereiste norm heeft opgesteld. Er zijn 25 overtredingen van de regels door gecontroleerde bedrijven niet gemeld. ‘Deze varieerden van tekortkomingen in de documentatie tot activa van bedrijven die samen met activa van cliënten werden aangehouden.’

Gevolgen voor klanten beperkt

In plaats van een boete is deze keer dus gekozen voor een publieke terechtwijzing. Directeur Therese Chambers van de FCA noemt de berisping een primeur. ‘Die onderstreept de belangrijke rol die accountants spelen bij het verstrekken van nauwkeurige rapporten over de vraag of bedrijven zich aan onze regels houden. Deze informatie helpt ons om het vermogen van klanten te beschermen en de schade die wordt veroorzaakt door faillissementen te beperken.’

Er is een berisping uitgedeeld omdat de tekortkomingen weliswaar serieus zijn, maar de gevolgen voor klanten beperkt: ‘De overtredingen zouden niet hebben geleid tot significante schade in het geval een bedrijf zou omvallen. Daarom is een berisping in dit geval een gepaste maatregel.’