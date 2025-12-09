Britten gaan corrupte accountants, advocaten en bankiers hard aanpakken

De Britse overheid gaat corruptie en witwassen harder aanpakken en heeft daarbij ook accountants en advocaten in het vizier.

Met een nieuwe anticorruptiestrategie wil de regering zwart geld terugdringen, de nationale veiligheid versterken en ‘meer geld in de zakken van werkende mensen brengen’. Werken moet meer lonen dus, niet door minder belasting te heffen, maar door belastingontduiking tegen te gaan.

De Britse regering steekt geld in een speciale politie-eenheid die corrupte ambtenaren, advocaten en accountants samen met criminele netwerken in binnen- en buitenland voor het gerecht moet gaan brengen. Er wordt 15 miljoen pond uitgetrokken om de Domestic Corruption Unit (DCU) van de Londense politie te versterken, als vervolg op eerdere onderzoeken naar corrupte actoren binnen lokale overheden, huisvesting en financiële dienstverlening.

Advocaten, accountants en bankiers vervolgen

De strategie richt zich nadrukkelijk ook op “professionele faciliterende partijen – corrupte advocaten, accountants en bankiers – die de doorstroming van zwart geld mogelijk maken”. “Door sancties uit te breiden en de capaciteit en coördinatie van de NCA op te schalen, zullen deze facilitators worden opgespoord en vervolgd voor het verplaatsen van criminele winsten.”

Het kabinet had al een aanvullende jaarlijkse 110 miljoen pond begroot om economische criminaliteit aan te pakken. Daarmee wordt elk jaar 235 miljoen pond geïnvesteerd in het voorkomen van financiële criminaliteit.

Medewerkers van politie, immigratiediensten, het gevangeniswezen en douane zullen strenger worden gescreend, zodat mensen met een verleden van corruptie of ernstig wangedrag beter kunnen worden geweerd. “Vanaf januari worden mensen die in een vroegere functie gelinkt zijn aan criminaliteit uitgesloten van banen aan de grens, waardoor georganiseerde misdaadgroepen minder kans krijgen om illegale goederen binnen te smokkelen.”

Meer dan 100 miljard aan witwasgeld

Volgens cijfers van de overheid wordt jaarlijks meer dan 100 miljard pond aan geld witgewassen in het Verenigd Koninkrijk. Britse bedrijven kregen het afgelopen jaar te maken met 117.000 omkopingspogingen ter waarde van meer dan 300 miljoen pond. “Dat ondermijnt eerlijke bedrijven en haalt geld weg bij werkende mensen.” Ter bestrijding wordt het makkelijker om omkoping en corruptie te melden. “Ook worden financiële prikkels overwogen om mensen aan te moedigen financieel wangedrag te melden.” Onderdeel van de plannen is ook het samenvoegen van toezichthouders.

De Britten hebben zelfs een heuse “Anti-Corruption Champion” benoemd: barones Hodge. Die gaat een groot onderzoek leiden naar vermogensbezit in het land. Dat moet zorgen voor meer coördinatie tussen overheid en handhaving, de transparantie vergroten en illegale financiering de voet dwars zetten.