Beleggersclub: herstructurering EY mogelijk gericht op ontlopen aansprakelijkheid

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is bijzonder kritisch over een herstructurering bij de accountantstak van EY. Het accountantskantoor blijkt deze zomer verschillende activiteiten te hebben overgeheveld naar een nieuwe onderneming, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven.

De VEB vermoed dat EY dat heeft gedaan om aansprakelijkheid te ontlopen, maar dat wordt door het kantoor zelf ontkend.

Herstructurering

De herstructurering wekte de aandacht van de VEB doordat EY haar relaties in het kader van de privacywetgeving (AVG) attendeerde op de overgang van onderneming, meldt de belangenvereniging voor beleggers op de eigen site. De nieuwe onderneming heet EY Accountants B.V. Vorderingen, bijvoorbeeld van gedupeerde beleggers, zijn achtergebleven bij de oude entiteit Ernst & Young Accountants LLP.

In de mail over de AVG stelt EY volgens de VEB dat de Brexit en de veranderende regelgeving reden zijn geweest voor de herstructurering. De VEB vroeg daarover om opheldering en EY liet daarover weten: “Veranderende wet- en regelgeving is de reden voor onze herstructurering. Zo hebben wij de afgelopen jaren bijvoorbeeld geconstateerd dat sanctiewetten van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uit elkaar gingen lopen. Dit is een direct gevolg van de Brexit.”

‘Gevolgen onduidelijk’

Welke gevolgen de juridische veranderingen voor aandeelhouders hebben is vooralsnog onduidelijk, schrijft de VEB. “Dat is ongewenst, aangezien de accountant een belangrijke partij is op wiens controle beleggers vertrouwen om een gedegen beeld te krijgen van ondernemingen.”

De belangenvereniging stelt dat “op het eerste oog onschuldige herstructureringen bij accountantsorganisaties” in het verleden al vaker mede gericht waren op het ontlopen van aansprakelijkheid “omdat de vorderingen van gedupeerde gebruikers van de jaarrekening achterbleven bij een niet meer actieve entiteit die op den duur eenvoudig kon worden ontbonden. De nieuwe entiteit kon zonder claims en historische ballast een doorstart maken. Zo werd de publieke zorgplicht voorzien van een beperkte houdbaarheidsdatum en een sterk ingeperkte draagkracht voor schade.”

Opheldering gevraagd

EY heeft in een reactie laten weten dat de herstructurering niet is gericht op het ontlopen van aansprakelijkheid, meldt de VEB. Het accountantskantoor verzekert “dat crediteuren van Ernst & Young Accountants LLP niet in een slechtere positie zullen verkeren ten opzichte van de situatie van voor de herstructurering. Ernst & Young Accountants LLP blijft vooralsnog bestaan en ook blijft de dekking van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand. EY maakt in haar antwoord niet duidelijk hoe lang Ernst & Young Accountants LLP nog zal bestaan en/of in passende aanvullende zekerheden is voorzien.”

Gerben Everts: gerede kans op verminderde verhaalbaarheid

Nader overleg tussen beide partijen moet meer duidelijkheid bieden over aard en reikwijdte van de toezeggingen van EY, laat de VEB verder weten. Directeur Gerben Everts: “EY geeft beperkte publieke ruchtbaarheid aan de herstructurering met een gerede kans op verminderde verhaalbaarheid voor schulden en claims, zoals inzake het Wirecard-dossier. Waarom niet is gekozen voor een overgang onder algemene titel, dus met het meenemen van schulden en claims naar de nieuwe entiteit, laat zich raden.” Wat Everts betreft had EY transparanter moeten zijn over “de majeure juridische verhuizing. In Duitsland bijvoorbeeld heeft EY een vergelijkbare herstructurering opgezet. Navraag bij gedupeerde Wirecard-beleggers leerde dat deze herstructurering mede gericht is op het ontlopen van aansprakelijkheid in het Wirecard-dossier.”



De VEB zegt er op te vertrouwen dat ook de AFM en de NBA “in het kader van het terugwinnen van publiek vertrouwen in de accountantssector, hun verantwoordelijkheden jegens EY in deze zullen nemen.”

Een woordvoerder van EY laat Accountancy Vanmorgen desgevraagd weten “dat wij onszelf niet herkennen in het beeld dat de VEB schetst.”