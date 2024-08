Hoe nu verder met de BOR?

Afgelopen najaar, vlak voor de verkiezingen van november, nam de Tweede Kamer een voorstel aan om de toegang tot fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen te verruimen tot aandeelhouders met heel kleine belangen. Het demissionaire kabinet wilde de BOR en DSR juist versoberen, door deze te beperken tot aandeelhouders met een belang van 5% of meer. Familiebedrijven en belastingadviseurs tasten nu in het duister over waar ze aan toe zijn.

Continuïteit

De fiscale opvolgingsfaciliteiten zijn bedoeld om de continuïteit van bedrijven bij generatiewisselingen te waarborgen. Het vorige kabinet vond echter dat de regelingen tot oneigenlijk gebruik van belastingvoordelen leidden. Daarom werd bepleit om de gedeeltelijke vrijstelling van schenk- en erfbelasting (BOR) en het uitstel van inkomstenbelasting (DSR) te beperken tot belangen van 5% of meer in de gewone aandelen van een bedrijf.

Amendement

In oktober 2023 heeft de Tweede Kamer echter een amendement aangenomen waarin de toegang tot de faciliteiten juist werd verruimd. Het voorstel, dat afkomstig was van CDA en VVD, houdt in dat de zogeheten verwateringsregeling vanaf 2025 ook gaat gelden voor de overdracht van aandelenbelangen kleiner dan 0,5%. De verwateringsregeling maakt dat versnipperde belangen in familiebedrijven toch in aanmerking blijven komen voor de opvolgingsfaciliteiten. Tot nu toe is daarbij de eis dat zo’n belang ten minste 0,5% moet zijn.

Bavaria en Van Oord

Volgens het Financieele Dagblad kwamen CDA en VVD met hun voorstel na een intensieve lobby van grote familiebedrijven, waaronder bierbrouwer Bavaria en baggerbedrijf Van Oord. Een ondergrens van 0,5% zou oude familiebedrijven met veel erfgenamen en sterk verwaterde belangen benadelen, stelden de lobbyisten. Belangenorganisatie Familiebedrijven Nederland (FBNed) zegt in het FD dat zij veel vragen krijgen van familiebedrijven of het vorig jaar aangenomen amendement overeind blijft onder het nieuwe kabinet. FBNed zegt het antwoord hierop niet te weten. Ook belastingadviseurs hebben geen idee hoe het nieuwe kabinet met de BOR en DSR zal omgaan.

In het duister

Zeflstandig belastingadviseur Ruud van den Dool die namens SRA een reactie opstelde voor de consultatie, tast in het duister. ‘Op basis van de wettekst was mijn conclusie dat het amendement kennelijk nog niet wordt teruggedraaid, maar de memorie van toelichting luidt anders,’ zegt hij in het FD.

Idsinga

Over de versoberingen van het vorige kabinet staat niets in het hoofdlijnenakkoord. Staatssecretaris Idsinga diende als Kamerlid dit voorjaar wel een motie in om het loslaten van de ondergrens van 0,5% terug te draaien. Volgens hem staat die verruiming haaks op de beoogde versobering van de opvolgingsfaciliteiten. Het loslaten van de ondergrens zou de schatkist jaarlijks €21 mln kosten. De door het vorige kabinet voorgestelde aanpassingen leveren daarentegen een bezuiniging op van €28 mln.

Bron: FD