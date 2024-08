De overgang wordt vaak aangezien voor een burn-out

Voor jouw klant is het daarom belangrijk om overgangsklachten te onderscheiden van een burn-out. Verzuimspecialist Sazas legt in dit artikel meer uit over de juiste aanpak.

Veel klachten bij de overgang komen overeen met de klachten die je bij een burn-out ook kan hebben (Thuisarts.nl). Denk bijvoorbeeld aan:

Slecht slapen;

Prikkelbaarheid;

Oververmoeidheid;

Stemmingswisselingen;

Meer gevoeligheid voor stress;

Depressieve gevoelens;

Hoofdpijn.

Maar bij de overgang kunnen vrouwen ook last hebben van onder andere urineverlies, opvliegers, nachtelijk transpireren of een hevige menstruatie.

De oorzaken en gevolgen van een verkeerde diagnose

De overgang vindt meestal plaats tussen de 40 en 60 jaar. En kan een grote impact hebben op het werkvermogen van vrouwen en dus op het bedrijf van jouw klant. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de overgang 6 keer meer kans hebben op ziekteverzuim (gynaecologenvereniging NVOG). Zieke medewerkers kosten werkgevers gemiddeld € 405,- per dag. Omdat bedrijfsartsen niet altijd goed geïnformeerd zijn over overgangsklachten, worden deze vaak verward met burn-outsymptomen. Dit kan resulteren in een verkeerde diagnose en behandeling.

Maak de overgang bespreekbaar

De overgang is vaak nog een lastig onderwerp om over te praten. Veel vrouwen maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen, zoals het risico om gezien te worden als aansteller of klager. Ze zijn ook bang dat hun loopbaan gevaar loopt als ze open zijn over hun overgangsklachten. Een werkgever kan een belangrijke rol spelen door:

Overgangsklachten serieus te nemen;

Een open gesprek aan te moedigen en samen te kijken hoe u uw medewerker kunt ondersteunen, bijvoorbeeld met flexibele werktijden of de mogelijkheid om vanuit huis te werken;

Bij twijfel te adviseren een huisarts te raadplegen, die indien nodig kan doorverwijzen naar een specialist op het gebied van de overgang.

Als je dit onderwerp bespreekbaar maakt, zullen je medewerkers eerder geneigd zijn om hulp te vragen. Samen kan je oplossingen vinden die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim.

