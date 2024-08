Bezuiniging op giftenaftrek zorgt voor spanningen binnen coalitie en oppositie

In de coalitieonderhandelingen over de komende begroting speelt een geplande bezuiniging op de giftenaftrek een cruciale rol. De coalitie wil de belastingaftrek voor giften aan goede doelen vanaf volgend jaar flink beperken.

Dat moet jaarlijks 250 miljoen euro opleveren, maar het voornemen stuit zowel binnen als buiten de politiek op veel verzet.

Oppositie is nodig

Goede doelen en kerken vrezen aanzienlijke financiële verliezen door de bezuiniging. Ze wijzen erop dat de giftenaftrek nu een belangrijke stimulans is voor donateurs om regelmatig bij te dragen. Ook binnen de coalitie heerst verdeeldheid. Met name de kritiek van SGP, ChristenUnie en CDA weegt zwaar, aangezien deze partijen zich aanbieden als ‘constructieve oppositie’ en hun steun cruciaal kan zijn voor het kabinet, vooral in de Eerste Kamer waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Hoofdbrekens

Premier Dick Schoof heeft laten weten dat de onderhandelingen grotendeels zijn afgerond, maar gaf daarbij ook aan dat de bezuiniging op de giftenaftrek hem hoofdbrekens bezorgt. De ChristenUnie, gesteund door een brede oppositie en 250 goede doelen, dringt erop aan om de fiscale regeling te behouden. Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) stelt dat het kabinet “de botte bijl” hanteert en heeft aangekondigd met alternatieve voorstellen te komen als de bezuiniging niet wordt geschrapt.

Op Prinsjesdag zal duidelijk worden of het kabinet gehoor geeft aan de oproepen vanuit de oppositie om de giftenaftrek te behouden, of dat de bezuiniging wordt doorgezet om andere ambities uit het coalitieakkoord te realiseren.

