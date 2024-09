Kleineondernemersregeling versoepelt per 1 januari 2025

300.000 ondernemers die deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR) ontvangen een brief van de Belastingdienst, over de wijzigingen van de KOR en de introductie van de EU-KOR per 1 januari 2025.

De KOR verandert. Zo wordt het afmelden van de KOR op ieder moment mogelijk en hoeven ondernemers niet meer minimaal 3 jaar deel te nemen aan de regeling. De EU-KOR is nieuw en maakt het voor Nederlandse ondernemers mogelijk om een btw-vrijstelling in een ander EU-land aan te vragen. In voorbereiding op de versoepelingen maakt de Belastingdienst ook het aanmelden voor de KOR makkelijker: vanaf 1 oktober melden ondernemers zich aan voor de KOR via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

1 januari

De gewijzigde regels voor de KOR in Nederland gaan per 1 januari 2025 in en gelden vanaf dat moment zowel voor bestaande als nieuwe KOR-deelnemers. De KOR is een btw-vrijstelling voor ondernemers met een jaaromzet tot € 20.000. Wie zich aanmeldt voor de KOR, hoeft in de meeste gevallen geen btw-aangifte meer te doen: je vraagt geen btw aan klanten, maar je kunt ook geen btw terugkrijgen over kosten. Of de regeling bij je onderneming past, hangt af van je persoonlijke situatie.

Wie zich per 1 oktober, en voor 3 december, aanmeldt voor de KOR doet vanaf 1 januari 2025 mee. Vanaf dat moment veranderen de aan- en afmeldregels voor de regeling:

Vanaf 1 januari 2025 kun je je vrijwillig afmelden voor de KOR. Nu ben je na aanmelding voor 3 jaar verbonden aan de KOR. Deze termijn van 3 jaar geldt straks dus niet meer. Als je geen gebruik meer wil maken van de KOR, kun je jouw afmelding vanaf 1 oktober doorgeven in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Vanaf 1 januari 2025 ben je, na afmelding van de KOR, alleen uitgesloten van deelname voor de rest van het lopende jaar waarin je je afmeldt en het jaar erop. Nu is het na afmelding pas na 3 jaar weer mogelijk om opnieuw deel te nemen aan de KOR. Straks kun je dus sneller weer deelnemen na afmelding.

Nieuwe EU-KOR

Tot 1 januari 2025 kunnen ondernemers die zijn gevestigd in Nederland alleen de KOR in Nederland toepassen. Met de introductie van de EU-KOR kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2025 ook een btw-vrijstelling aanvragen voor één of meer EU-landen waar zij zakendoen. Voor deelname aan de EU-KOR gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de hoofdvestiging van de onderneming in Nederland zijn gevestigd en mag de jaaromzet maximaal € 100.000 bedragen (in alle EU-landen, inclusief Nederland).

Aan- en afmelden

Ook het aan- en afmelden voor de KOR wordt makkelijker. Dit kan per 1 oktober voor de KOR alleen nog online via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor de EU-KOR kan dit per 1 januari 2025. Eerder ging aan- en afmelden via een papieren formulier. Door aanmelding online mogelijk te maken, hoopt de Belastingdienst het voor ondernemers makkelijker te maken om hun belastingzaken te regelen.

Maak de afweging

Door de nieuwe regels kan de KOR mogelijk voordelig voor je zijn, ook als dat eerder niet zo was. Twijfel je of de KOR bij je past? Kijk dan op belastingdienst.nl/kor. En zorg ervoor dat je aanmeldformulier uiterlijk 3 december binnen is bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over de EU-KOR ga je naar belastingdienst.nl/eu-kor.