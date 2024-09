Heinen niet van btw-verhogingsplan af te brengen

Het kabinet wil het verlaagde btw-tarief op onder meer hotelovernachtingen en bioscoopkaartjes afschaffen. Dat leverde al kritiek op vanuit veel hoeken. Recentelijk voegden zich ook de Raad van State en de Belastingdienst bij de criticasters. Zij vrezen dat er veel verwarring gaat ontstaan door de plannen.

In het debat over de Prinsjesdagplannen verdedigde geen van de vier coalitiepartijen de maatregel erg vurig en werd duidelijk dat deze vooral is genomen om een financieel gat te dichten. ‘Ja, dat gebeurt dan vaak. De pijnlijke maatregelen zijn van niemand en de mooie maatregelen van iedereen. Dat hoort er een beetje bij’, stelt Heinen.

Voorstellen oppositie te mager

Maar voorstellen van de oppositie om af te zien van het plan legt hij naast zich neer: ‘Het is onderdeel van de plannen die wij hebben gepresenteerd en die volgen uit het hoofdlijnenakkoord. Daar is vijf maanden over onderhandeld.’

De minister is ook niet onder de indruk van de inhoud van de tegenvoorstellen; alleen de ChristenUnie had een tegenbegroting gemaakt. De rest ‘zei alleen maar: draai bezuinigingen terug en geef meer uit’, stelt hij. ‘Daar kan ik als minister van Financiën niet zo veel mee.’ Veel partijen zagen af van een tegenbegroting omdat het Centraal Planbureau die niet meer doorrekent. Wel waren er voorstellen om het verlaagde btw-tarief op sportscholen en concert- en festivalkaartjes in stand te houden, met alternatieven om het financieel dicht te timmeren. Maar volgens Heinen is het verhogen van belastingen een onzekere ingreep om plannen financieel te dekken, omdat heffingen ook effect hebben op gedrag.

Bron: ANP