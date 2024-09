Parttimer kán vaak niet meer uren werken, ondanks plannen kabinet

Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 400 parttime werkenden. De aanleiding van dit onderzoek is de invoering van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer werken beter beloond wordt, omdat dat op dit moment financieel nog te weinig oplevert. Dit komt bijvoorbeeld door het wegvallen van toeslagen, het betalen van meer belasting of het hebben van extra kosten aan kinderopvang. Maar liefst een kwart van de parttimers (26%) zegt zich in dit probleem te herkennen en er financieel niet op vooruit te gaan wanneer zij een dag extra zouden werken.

31% gevoelig voor extra geld

Afgelopen Prinsjesdag heeft kabinet-Schoof aangekondigd een extra belastingschijf te willen toevoegen om daarmee middeninkomens beter te belonen voor het werk dat zij verzetten. Er is een grote kans dat parttimers hierdoor graag meer willen werken. Bijna een derde van hen (31%) zegt namelijk meer uren te willen gaan werken wanneer dat financieel meer geld oplevert dan het nu doet. Maar lang niet alle parttimers zijn over te halen met meer geld: 65 procent van hen verkiest, ook wanneer meer werken financieel meer oplevert, vrije tijd nog altijd boven een hoger salaris.

Nu al meer uren willen maken

Overigens is er ook een aanzienlijke groep parttimers (25%) die nu al meer zou willen werken ondanks dat dit financieel nog niet beter beloond wordt, maar dit helaas niet kan doen doordat zij ergens anders nodig zijn. Het gaat hierbij opnieuw om verplichtingen zoals mantelzorg of zorg voor kinderen. In dit kader kan het als werkgever helpen om meer vrijheid te bieden in werktijden. 26 procent van de parttimers zou namelijk wel meer uren willen werken dan hij nu doet, mits hij zelf kan indelen wanneer hij deze uren werkt. Bijvoorbeeld in de avonden of in het weekend.



Myrthe Hanssen, HR Director bij Visma | Raet: ‘Afgelopen Prinsjesdag zijn er maatregelen aangekondigd waardoor meer werken inderdaad beter beloond gaat worden. Toch laten bovenstaande cijfers zien dat deze maatregelen niet een een-op-een oplossing zijn om parttimers meer te laten werken. Het is duidelijk dat een deel van deze groep bereid is om meer uren te maken, maar veel van hen gewoon niet meer uren kunnen werken. Wil je als werkgever je parttime medewerkers echt meer aan het werk hebben, dan is het belangrijk om met elkaar op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Denk aan het faciliteren dat medewerkers in het weekend kunnen werken, of aan het financieel bijstaan bij het inschakelen van kinderopvang. Het zijn dit soort out-of-the-box ideeën waar voor jouw organisatie de duurzame oplossing kan zitten.’