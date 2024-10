NOAB-leden worstelen met personeelstekort

NOAB-leden hebben aanhoudend last van personeelskrapte. Zo doet meer dan de helft er langer dan een half jaar over om gekwalificeerd personeel te vinden.

De vereniging van ruim 1.100 administratie- en belastingkantoren deed onderzoek naar hoe de leden de omvang en impact van het personeelstekort ervaren. Bijna 40% van de kantoren ervaart grote hinder in de dienstverlening en moet zelfs klanten weigeren of doorverwijzen. ‘Slechts 3,4% van de kantoren heeft de afgelopen periode voldoende personeel kunnen vinden, wat onderstreept hoe ernstig het tekort is.’

Er is geen verbetering in zicht: bijna een derde van de kantoren geeft aan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel onveranderd is gebleven, terwijl 24,3% meldt dat het probleem de afgelopen tijd sterk is toegenomen. Kantoren zoeken naar manieren om de werkdruk te verlagen. Ruim 55% doet dat door te investeren in automatisering. ‘Toch ervaart 44,6% slechts enige verlichting door geavanceerde software of AI, wat aangeeft dat automatisering niet de volledige oplossing is.’

Kansen in omscholing

Om mensen aan te trekken, biedt 41% betere salarissen en arbeidsvoorwaarden en 34% zoekt het in flexibiliteit, zoals thuiswerken. Desondanks doet 51,3% er langer dan zes maanden over om gekwalificeerd personeel te vinden. Andere maatregelen worden nog maar mondjesmaat genomen. Zo zet 12,2% van de kantoren actief in op omscholing van bestaande medewerkers of het aannemen van zij-instromers. ‘Hier liggen nog kansen voor verdere verbetering, aangezien 63,5% van de kantoren een structurele oplossing mist.’

Bijna 38% van de respondenten geeft aan dat bepaalde taken langer duren dan voorheen, en eenzelfde percentage geeft aan dat ze soms klanten moeten weigeren of doorverwijzen naar andere kantoren.