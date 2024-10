Subsidiepot e-vrachtwagens in 1 dag bijna leeg

Dinsdag is de extra ronde van de subsidieregeling voor de aanschaf van Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor 2024 geopend. Een dag later was de pot al bijna leeg.

Van het beschikbare budget van € 22,2 miljoen werd binnen één dag € 21,4 miljoen aangevraagd, zo meldt RAI Vereniging. ‘Dit toont de grote vraag naar zero-emissietrucks in de transportsector, mede gestimuleerd door de invoering van Zero-Emissie zones (ZE-zones) in verschillende Nederlandse steden. Voor veel ondernemers is financiële steun essentieel om de overstap naar zero-emissievoertuig­en mogelijk te maken.’

Subsidie cruciaal

Er is nog acht ton over; het subsidiebedrag is afhankelijk van voertuigcategorie en type onderneming en is maximaal € 115.200. Op 28 januari volgt een nieuwe openstelling. ‘Met het huidige budget kunnen ongeveer 300 zero-emissietrucks worden aangeschaft, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het goederenvervoer. Deze subsidie speelt een cruciale rol in het behalen van ambitieuze klimaatdoelstellingen én in het versnellen van de overgang naar zero-emissievoertuig­en. Daarnaast geven de invoering van zero-emissiezones ondernemers een extra prikkel om nu over te stappen naar elektrisch’, aldus RAI.

Laadinfrastructuur

Een elektrische truck is driemaal zo duur als een dieseltruck, dus veel ondernemers kunnen zonder de subsidieregeling zo’n investering niet doen, geeft Frits van Bruggen, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, aan. Hij stelt ook dat de huidige laadinfrastructuur nog te wensen overlaat: ‘Het aantal snellaadstations is simpelweg onvoldoende en de capaciteit bij energie- en netwerkbeheerders moet dringend worden uitgebreid. Het kan niet zo zijn dat een ondernemer investeert in een elektrische truck, maar vervolgens geen mogelijkheid heeft om deze op te laden.’