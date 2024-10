BDO durft EuroParcs aan

Het resort verkeert in grote moeilijkheden. Nadat er tijdens de coronapandemie een run op vakantiehuisjes was, is de markt daarna ingestort. ‘Oorlog, stijgende rentes en veranderingen in fiscale regimes schrikken potentiële kopers af’, geeft Europarcs-topman Wouter Vos als verklaringen voor zwaar tegenvallende resultaten de afgelopen twee jaar.

200 miljoen schuld

EuroParcs heeft meer dan €200 mln schuld uitstaan bij de Amerikaanse private geldschieter Ares, Rabobank en ABN Amro. Het recreatiebedrijf heeft onder meer een hypotheek bij Ares met vakantieparken als onderpand. De schuldeisers eisten van de aandeelhouders dat ze nieuw kapitaal in het bedrijf staken. Vanaf 2021 slaagde het recreatiebedrijf er niet meer in de financiële afspraken over geldleningen van de banken na te leven, blijkt uit het laatste jaarverslag. Na boekjaar 2021 zijn er geen nieuwe verslagen gedeponeerd.

BDO vervangt KPMG

Controlerend accountant KPMG wilde nieuwe jaarrekeningen niet goedkeuren, kwam er niet uit met de top van EuroParcs en trok zich terug. Eind september verklaarde Vos in het Financieele Dagblad dat BDO het accountant heeft overgenomen. Hij gaat ervan uit dat BDO binnen een half jaar de jaarrekeningen over 2022 en 2023 zal kunnen afronden. Daarna worden de cijfers gepubliceerd.

In 2020 vertelden de Wouter en Wim Vos, oprichters en mede-eigenaren van EuroParcs, dat ze de grootste recreatieonderneming van Europa wilden worden. Een jaar eerder had private equityhuis Waterland een meerderheidsbelang in hun onderneming genomen en groeide EuroParcs van 18 naar 60 parken, waarvan 16 in het buitenland. Waterland zit met 100 miljoen euro eigen geld in EuroParcs.

Waterland

Als grootaandeelhouder moet de investeerder uit Bussum nu flink bijstorten. Schuldeisers, die 200 miljoen aan EuroParcs hebben geleend, eisen dat Waterland bijstort. Zo niet, dan kan de investeerder fluiten naar zijn investering en moeten de parken waarschijnlijk noodgedwongen worden verkocht, blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Waterland heeft ook investeringen in de accountantskantoren De Jong en Laan en Moore DRV, en was de eerste private investeerder die in de Nederlandse accountancymarkt een belang nam.

Er zouden nu financieringsafspraken zijn gemaakt. ‘De nu gemaakte afspraken tussen financiers en EuroParcs zorgen voor een houdbaar en afbouwend schuldniveau waardoor de continuïteit van het bedrijf geborgd is’, aldus managing partner Wouter Roduner van Waterland Nederland, die in het FD verder laat weten dat EuroParcs daarmee weer voldoet aan de bankconvenanten. Wouter Vos stelt dat zijn organisatie een meerjarenplan heeft opgesteld en dat de omzet uit verhuur weer toeneemt. Vos stelt dat EuroParcs geen betalingsachterstanden heeft bij leveranciers.

Misleiding

Onlangs diende een rechtszaak die een koper van een vakantiewoning tegen EuroParcs had aangespannen. De organisatie zou hem hebben misleid door niet te vertellen dat bovenop de koopsom van de recreatiewoning ook een jaarlijkse vergoeding van 4.000 euro hoorde. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde het recreatiebedrijf voor een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Zeker 800 recreanten hebben een soortgelijk koopcontract met de vakantieparkbeheerder gesloten, blijkt uit onderzoek van het FD.

Bron: FD