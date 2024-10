Deloitte in de fout bij controles in onderwijs 

Een interne klokkenluider heeft vorige maand melding gemaakt van het feit dat Deloitte de Onderwijsinspectie op onjuiste wijze geïnformeerd heeft. Deloitte neemt de zaak hoog op, is een onderzoek gestart en heeft ook de AFM geïnformeerd. Dit duidt erop dat de kwestie serieus is.

Ernstig

De Onderwijsinspectie neemt de zaak hoog op. ‘Als inderdaad blijkt dat onjuiste informatie bij ons is aangeleverd, dan is dat ernstig. Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie, die wij krijgen om ons toezicht uit te voeren, juist is. Wij nemen deze melding zeer serieus’, aldus een woordvoerder woensdag.

Steekproeven

Het zou zijn misgegaan bij de controle van de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Zij geven hun ondertekende jaarrekeningen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de cijfers verstrekt het ministerie geld. Om te zorgen dat dit ordentelijk gaat, controleert de Onderwijsinspectie de controles van de accountants. Ze doen dit op basis van steekproeven van controleverklaringen. Het goed functioneren van de accountants is ‘een belangrijk fundament om erop te kunnen vertrouwen dat het publieke geld rechtmatig wordt besteed’, stelt de inspectie.

Afwijkingen

Uit het maandag gepubliceerde transparantieverslag van Deloitte blijkt dat er mogelijk accountants in de fout zijn gegaan tijdens controles door de inspectie in 2022 en 2023. Een melding in het verslag beschrijft ‘afwijkingen van interne procedures voor het archiveren van informatie en voorbereiding van controles door de onderwijsinspectie’.

Voor Deloitte komt de kwestie op een vervelend moment. Het interne onderzoek naar fraude met examens is na anderhalf jaar nog altijd niet afgerond. Bij de accountants- en adviesorganisatie is jarenlang de hand gelicht met examens. Het kostte Rob Bergmans, hoofd van de accountantstak, de kop. Hij stapte uit het bestuur en vertrok ook als partner. Bergmans werkte bijna 29 jaar voor Deloitte. Het kantoor maakte bij de laatste jaarcijfers bekend een voorziening van onbekende hoogte te hebben genomen voor mogelijke boetes.

Examenfraude

Hoewel Deloitte zelf spreekt van een ‘ernstige’ inbreuk op het systeem voor kwaliteitsmanagement, zou het gesjoemel met de controle op jaarrekeningen van onderwijsinstellingen geen wijdverbreid gebrek in het systeem zijn. Waarop het kantoor deze conclusie baseert, is niet bekendgemaakt. Ook wil Deloitte niet zeggen wat er precies aan de hand is met dossiers die de Onderwijsinspectie wilde inzien.

Een woordvoerder van Deloitte zegt tegen het Financieele Dagblad dat is ‘vastgesteld dat voor de inspecties die we regulier ondergaan, waaronder bijvoorbeeld AFM en NBA, onze strikte interne procedures zijn nageleefd. Dit blijkt echter alleen niet het geval bij de inspectie uitgevoerd door het ministerie van OCW.’

Tevreden

De misstanden met de controles bij onderwijsinstellingen bij Deloitte komen als een verrasing. Uit de verslagen van de afgelopen jaren blijkt dat de Onderwijsinspectie over het algemeen juist tevreden is met de prestaties van de accountants. Het werk van de accountants van Deloitte over de jaren 2022 en 2023 is in totaal elf keer gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. Hierbij kreeg Deloitte telkens het oordeel ‘toereikend’.

Deloitte is geen grote speler in onderwijsland. Tot de klanten horen onder meer de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Nyenrode. Ook controleert het de boeken van diverse mbo-instellingen en middelbare scholen. Deloitte zegt tegen het FD dat het in deze kwestie niet om de controle van deze onderwijsinstellingen gaat, maar kan niet zeggen om welke scholen het wel gaat.

Bron: FD