Nog dit jaar besluit over vervolging ex-ING-topman Hamers

Het gerechtshof oordeelde vier jaar geleden al dat Hamers vervolg moet worden voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING, waarvoor de bank in 2018 voor € 775 miljoen schikte met het OM. De aanklagers gaven aanvankelijk aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Het hof oordeelde echter dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren, waardoor het OM alsnog moest overgaan tot vervolging.

Verjaring

Er werd een onderzoek gestart waarbij tientallen getuigen mochten opdraven, maar volgens financieel activist Pieter Lakeman duurt dat onderzoek veel te lang, waardoor meerdere feiten dreigen te verjaren of al zijn verjaard. Hij eiste via zijn Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) met een kort geding dat Hamers voor 1 november voor de rechter moet verschijnen.

Tijdens de behandeling werd duidelijk dat de knoop in elk geval voor het eind van dit jaar wordt doorgehakt, maar 1 november lijkt niet haalbaar: de rechter doet pas uiterlijk over drie weken uitspraak in het kort geding. De Staat denkt dat een snellere gang naar de rechter onnodige vertraging oplevert omdat daarna mogelijk alsnog aanvullend onderzoek moet worden gedaan. De gedachte is dat het efficiënter is om het onderzoek af te ronden voordat de zaak eventueel voor de rechter wordt gebracht.

Drie opties

Het OM kan voor het einde van dit jaar drie dingen beslissen: Hamers op basis van bewijs aanklagen, bij de rechter pleiten voor vrijspraak door een gebrek aan bewijs of het hof om toestemming vragen om Hamers niet te hoeven vervolgen vanwege een gebrek aan bewijs. Volgens het OM is het onderzoek nu zo goed als afgerond en gaan de officieren van justitie komende maanden beslissen voor welke optie ze kiezen.

Berisping

De 58-jarige Hamers was van 2013 tot 2020 bestuursvoorzitter bij ING Groep en vervulde die functie van eind 2020 tot april 2023 bij het Zwitserse UBS. Vorig jaar werd hij door de beroepscommissie van de tuchtrechter voor de bankensector berispt voor het overtreden van de gedragscode voor bankiers door een voorstel uit 2018 om zijn salaris bij ING in een klap met 50 procent te verhogen tot ruim € 3 miljoen per jaar niet af te wijzen. Ook voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van ING Jeroen van der Veer en voormalig ING-commissaris Henk Breukink kregen een berisping. In zijn functie bij UBS streek Hamers later ruim € 12 miljoen per jaar op.

Bron: ANP