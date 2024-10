‘Accountants moeten obsessie met zekerheid loslaten’

Van der Starre is RA, oprichter van 3D Governance en voorzitter van de raad van commissarissen bij Moore MKW. Hij is als promovendus verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Voorheen was hij onder meer directeur van AVM. In zijn proefschrift pleit hij ervoor dat accountants en toezichthouders leren loskomen van hun “obsessie met zekerheid”. “”Zowel commissarissen als accountants streven naar een situatie waarin risico’s volledig beheersbaar lijken en controle over alle aspecten van een organisatie mogelijk is. In werkelijkheid is dit streven naar zekerheid niet alleen onrealistisch, maar ook contraproductief. Het leidt tot een verstarring in ondernemerschap en flexibiliteit, eigenschappen die juist onzekerheden kunnen bestrijden.”

Gids in onzekerheid

Van der Starre onderzocht faal- en succesfactoren in toezichthoudende organen en concludeert dat de bestaande fixatie op controle het vermogen tot aanpassing aan onzekerheden en ambigue situaties ondermijnt en een rigide omgeving creëert waarin reactief handelen de overhand krijgt. “Om dit te kenteren, moet de accountant – de traditionele leverancier van zekerheden – zich transformeren van controleur naar ‘gids in onzekerheid’. Hiermee kunnen RvC’s en RvT’s meer praktische wijsheid toepassen die nodig is voor een gezondere balans tussen ondernemerschap en risicomanagement.”

Daarvoor is meer dan cijfermatige controle nodig, aldus Van der Starre. “Het vergt inzicht in de bredere context van een organisatie en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Tegelijkertijd moet de accountant bereid zijn om zijn eigen beperkingen te erkennen te communiceren.”

Onzekerheden accepteren

Wat Van der Starre betreft moet de focus op absolute zekerheid plaatsmaken voor een cultuur waarin onzekerheden worden geaccepteerd en beheerd in plaats van vermeden. “Het gaat om het verstandig navigeren tussen onzekerheden. Daarmee kan een einde komen aan het controle-syndroom dat toezichthouders en accountants gevangenhoudt.”

Het proefschrift ‘Wijze Raad, een kritische analyse van praktische wijsheid van toezichthouders’ wordt eind oktober gepubliceerd.