‘Accountantsopleiding moet beter aansluiten op praktijk’

Bos is accountant bij Hak + Baak Accountants en Westra is eigenaar van trainingsbureau Podium Academy. Ze zijn binnen het bestuur verantwoordelijk voor de invulling van de pijler ‘lerend beroep’. En die invulling mag wel anders, aldus Westra in een interview op de NBA-site: “Er moet een studeerbare opleiding komen. De opleiding moet beter aansluiten op de praktijk.” Zo leer je niet hoe je met klanten moet omgaan: “Toen ik als trainee aan mijn leidinggevende voorstelde om met een klant koffie te gaan drinken schoot hij in de lach. Terwijl zo’n gesprek veel toegevoegde waarde geeft.” Westra is haar bedrijf begonnen om zich meer met de soft skills van het vak bezig te kunnen houden en geeft inmiddels les op Nyenrode.

PE: persoonlijk ontwikkelplan

Bos stipt aan dat het voor lastig is om een assurance-opdracht te vinden als je AA wilt worden. “Het alternatief – simulatieopdrachten – is eigenlijk zonde als je bedenkt dat er tegelijkertijd een schreeuwend tekort aan accountants is.” Het Young Profs-bestuur heeft ook ideeën over het PE-systeem, geeft Bos aan: “Het huidige systeem is erg vormvrij. Je formuleert leerdoelen en evalueert aan het eind van het jaar of die doelen gehaald zijn, maar je kan ieder jaar weer een andere richting inslaan. Ons voorstel is om een persoonlijk ontwikkelplan te formuleren en dat jaarlijks te evalueren. Dat sluit veel beter aan op de praktijkopleiding.”