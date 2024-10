Fiscus start deze week hersteloperatie box 3

Vermogenden die mogelijk te veel belasting hebben betaald in box 3, kunnen vanaf dinsdag een brief van de Belastingdienst verwachten.

Het ministerie van Financiën meldt dat honderdduizenden Nederlanders die vanaf 2017 mogelijk te veel box 3-heffing hebben betaald met ingang van deze week geïnformeerd gaan worden. Als er sprake is van een terugbetaling, dan moeten ze nog zeker tot 2026 wachten.

Zelf aanpassing vragen

De Hoge Raad oordeelde drie jaar geleden in het kerstarrest dat de fiscus er (vanaf 2017) ten onrechte van uitging dat particulieren met een vermogen boven de heffingsvrije drempel in elk geval 33 procent van hun vermogen beleggen en dat miljonairs hun geld volledig beleggen – met bijbehorende rendementsaannames. Dat uitgangspunt is volgens de Hoge Raad in strijd met de Europese regels.

Er is een overgangsregeling die geldt totdat een nieuwe methode om vermogensbelasting te heffen is ingevoerd. Maar ook die regeling, uitgaande van een jaarlijks te bepalen rendement voor sparen en beleggen afzonderlijk, is niet houdbaar omdat daarin geen rekening wordt gehouden met verliezen op de beurs, zo oordeelde de Hoge Raad eerder dit jaar. In dit geval moeten beleggers wel zelf een verlaging van de aanslag vragen.

De strop voor de schatkist is potentieel € 14 miljard. Volgens de Volkskrant zou de Belastingdienst volgend jaar tot ongeveer 2,7 miljoen belastingaanslagen opnieuw moeten berekenen voor meer dan een half miljoen beleggende Nederlanders.

Volgend jaar formulier invullen

De fiscus legt de materie uit in een brief die tussen dinsdag en 6 november wordt verstuurd. Wie compensatie wil, moet volgend jaar het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR) invullen. Dat komt in juni online. In theorie kan de Belastingdienst gaan vragen om een onderbouwing van het werkelijke rendement dat wordt opgegeven. Wie meer rendement heeft gemaakt dan daadwerkelijk is belast, ontspringt de dans en hoeft niets in te vullen.

Eind volgend jaar zou dan de definitieve, herberekende box 3-aanslag volgen.

De Belastingdienst heeft een factsheet opgesteld over de hersteloperatie