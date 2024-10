Kabinet verlengt tijdelijke status ATR

Het ATR is sinds 2017 de opvolger van het in 2000 eveneens als tijdelijk adviesorgaan opgerichte Actal. Het toetst de administratieve lasten en nalevingslasten voor bedrijven, maar adviseert ook over bestaande wet- en regelgeving. Eerder dit jaar is al besloten om het ATR permanent te maken, maar dat wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

Regeldrukagenda

Daarom heeft minister Beljaarts van Economische Zaken nu voorgesteld de tijdelijke status weer te verlengen. Hij noemt het bestrijden van onnodige regeldruk een van de speerpunten van zijn ministerschap. “Met deze tijdelijke verlenging voorkomen we dat het ATR zijn werk niet meer kan doen. Daarnaast werk ik aan een regeldrukagenda die ik voor het einde van dit jaar wil presenteren.”

In december staat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Instellingswet ATR in de Tweede Kamer ingepland. Daarbij wordt ook het mandaat van het ATR verruimd, waaronder de bevoegdheid om te adviseren over voorstellen voor Europese regelgeving en een rol in de vroege fase van voorgenomen regelgeving. Het kabinetsbesluit om de tijdelijke instelling van het ATR te verlengen is bedoeld om de tijdspanne te overbruggen tot de startdatum van het beoogde nieuwe meer permanente adviescollege.