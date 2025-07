Aankomende belastingwijzigingen in 2027: wat betekenen ze voor vastgoedbeleggers?

De vastgoedmarkt is volop in beweging en voor vastgoedbeleggers is het cruciaal om vooruit te kijken. Een belangrijk ijkpunt is het jaar 2027. Vanaf dan staat een ingrijpende wijziging in box 3 op de planning.

De huidige heffing op basis van een fictief rendement wordt vervangen door een stelsel waarin het werkelijke rendement leidend is. Deze wijziging brengt zowel kansen als risico’s met zich mee, zeker voor beleggers met verhuurd vastgoed.

Voor wie investeert in vastgoed voor de verhuur is het verstandig om tijdig te anticiperen op deze fiscale verschuiving. De verwachte aanpassing van het belastingstelsel kan de rendabiliteit van vastgoedbeleggingen aanzienlijk beïnvloeden. Juist daarom is het zaak om nu al kritisch te kijken naar de financieringsstructuur van de vastgoedportefeuille.

Van fictief naar werkelijk rendement: wat verandert er concreet?

Tot en met 2026 geldt in box 3 een belasting op basis van een forfaitair rendement. Voor vastgoed is dit percentage de laatste jaren sterk gestegen. Zo wordt voor 2026 een rendement van 7,66% verwacht. In werkelijkheid ligt het rendement in veel gevallen lager, onder meer door stijgende kosten, huurregulering en waardedruk. Deze kloof zorgt voor toenemende druk op vastgoedbeleggers.

Vanaf 2027 wil de overheid deze systematiek vervangen door een heffing op basis van het werkelijke rendement. Dit betekent dat verhuurinkomsten, verkoopwinsten en kosten daadwerkelijk moeten worden bijgehouden. In theorie eerlijker, maar in de praktijk ook complexer. Denk aan de noodzaak van een sluitende administratie, correcte waarderingen en het kunnen aantonen van onderhouds- en financieringskosten.

Impact op strategie: verkoop of herstructureren?

Veel vastgoedbeleggers overwegen hun strategie aan te passen. Voor sommigen is dit aanleiding om (een deel van) de portefeuille van de hand te doen, zeker als het rendement te laag is om de toekomstige belastingdruk te dragen. Voor anderen is het juist een kans om te herstructureren, bijvoorbeeld door over te stappen naar beleggen via een bv-structuur, waarin kosten aftrekbaar zijn en belasting pas verschuldigd is bij realisatie van winst.

Financiering speelt hierin een sleutelrol. Met een verhuurhypotheek is het mogelijk om bestaand vastgoed over te sluiten of herfinancieren op basis van de actuele marktwaarde, waarbij ook verbouwings- of verduurzamingskosten kunnen worden meegenomen. Zo kunnen investeerders hun portefeuille voorbereiden op een toekomst met strengere fiscale eisen.

Conclusie: neem nu al maatregelen voor 2027

De wijziging van het box 3-stelsel in 2027 vraagt om een doordachte aanpak. Het is aan te raden om een financieel advies in te winnen voor uw financiële situatie.

