Accountant overleefde hartstilstand door extreem geluk

Het Dagblad van Noorden schrijft over Piet Zijlstra (56), accountant bij Bentacera. Hij overleefde een hartstilstand door extreem veel geluk en figureert mogelijk in een campagne.

Zijlstra had tijdens de halve marathon op Terschelling in 2022 nog 3 kilometer te gaan, toen hij in elkaar zakte en levensloos op het parcours bleef liggen. Aanstaande zondag staat hij weer aan de start van de hardloopwedstrijd. Dagblad van het Noorden besteedt vandaag aandacht aan het bijzondere verhaal van Zijlstra.

Klinisch dood

De accountant uit Boarnwert, die sinds 2013 bij Bentacera werkt, is een hardloper. Twee jaar geleden ging het tijdens zijn geliefde hobby echter gruwelijk mis. Na 18 van de 21 kilometer hardlopen werd hij tijdens de Berenloop op Terschelling getroffen door een hartstilstand. Zijn volgende herinnering was dat hij bijkwam in het MCL te Leeuwarden. “Ik heb me niet dood gevoeld, terwijl ik dat wel ben geweest,’’ zegt hij in de krant.

Wonder

Dat Zijlstra zondag weer aan de start staat op hetzelfde waddeneiland en in dezelfde loop, en dat hij het überhaupt kan navertellen, is niet minder dan een wonder. Zou je het in een film verzinnen, dan was het te ongeloofwaardig. Want nadat hij op het parcours in elkaar was gezakt, werd Zijlstra gepasseerd door een huisarts, longarts, cardioloog, anesthesist, een arts en een arts in opleiding. “Als iemand in het ziekenhuis komt met een hartstilstand, is dit zo ongeveer het team dat om de patiënt wordt geformeerd,” zegt een van de betrokken artsen. Zijlstra had in aanloop naar die Berenloop al wat klachten gehad, maar bracht die niet in verband met een dichtslibbende kransslagader. Dat hij tijdens de halve marathon snel buiten adem raakte en soms moest wandelen, zag hij niet als een red flag.

Sterrenhemel

Toen het vijftal de gevallen Zijlstra bewusteloos aantrof, werd de reanimatie in gang gezet. Met de AED van de aangesnelde ambulance kon de hartslag van Zijlstra worden hersteld. Per helikopter ging het naar het ziekenhuis, waar de accountant snel bijkwam. Hij heeft daarna contact gehouden met zijn redders. Die heeft hij allen afdrukken cadeau gedaan waarop de sterrenhemel prijkt zoals die op de avond van Berenloop ’22 te zien was. “Dank, door jullie kan ik hier nog van genieten”, schreef hij erbij. Zondag start Zijlstra aan de loop in gezelschap van twee van zijn redders. De twee artsen zeggen dat er wellicht een nationale campagne komt waarin ‘hun verhaal’ een rol speelt.

Engelbewaarder

Piet Zijlstra had niet één maar vijf engelbewaarders bij zich. Dit lied van de Drent Marco Schuitmaker is op zijn lijf geschreven, te meer omdat de jonge volkszanger een afgeronde opleiding accountancy op zak heeft.