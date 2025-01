Ontdek verborgen potentie bij je medewerkers in de accountancy

Binnen accountancy ligt de focus vaak op nauwkeurigheid, analytisch vermogen en vakkennis. Veel werkgevers beoordelen medewerkers en sollicitanten op harde criteria zoals opleidingen, kennis en werkervaring. Toch schuilt er achter een cv of sollicitatiegesprek meer dan je in eerste instantie ziet.

Talenten zoals creativiteit in probleemoplossing, stressbestendigheid tijdens piekperiodes en teamwork bij complexe projecten zijn minstens zo belangrijk, maar niet altijd direct te zien bij iemand (soms pas na een langere periode werken). Ook zulke soft skills zijn onmisbaar binnen een team. Het is dus belangrijk om verder te kijken dan de gebruikelijke criteria en te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en unieke kwaliteiten van je medewerkers. Hoe je dat doet? In dit artikelen delen we enkele tips.

1. Creëer een open cultuur

In de accountancysector, waar deadlines en precisie vaak de boventoon voeren, kan een open cultuur een wereld van verschil maken. Medewerkers die zich gehoord en gewaardeerd voelen, durven sneller ideeën te delen en hun ware potentie te laten zien. Een open cultuur verlaagt stress en versterkt betrokkenheid, wat niet alleen zorgt voor minder verzuim, maar ook helpt verborgen talenten te ontdekken.

2. Stimuleer feedback en zelfreflectie

Regelmatige evaluaties en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken zijn binnen accountancy essentieel. Koppel deze gesprekken aan tools zoals DISC of MBTI om dieper inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van je medewerkers. Door gerichte feedback te geven en ruimte te bieden voor zelfreflectie, ontdek je waar iemand écht in uitblinkt en wat er nog te leren valt. Bovendien helpt dit je om je teams beter samen te stellen door persoonlijkheden en werkstijlen te matchen, wat de samenwerking binnen je organisatie versterkt.

3. Experimenteer met jobrotatie en cross-training

Accountancyrollen kunnen soms specialistisch en repetitief zijn. Door medewerkers de kans te geven om in andere functies of teams te werken, kun je verborgen talenten en interesses blootleggen. Jobrotatie en cross-training zorgen voor een breder inzicht in de organisatie en vergroten de flexibiliteit van je team.

4. Investeer in coaching en mentorschap

Een mentor met ruime ervaring in de accountancy is van onschatbare waarde. Denk aan een senior accountant die een jongere collega begeleidt in complexe klantdossiers of procesoptimalisatie. Het inschakelen van een externe coach is ook een optie. Deze persoon stimuleert persoonlijke groei en helpt bij het ontdekken van verborgen potentie. Het aanbieden van gestructureerde begeleiding laat zien dat je als werkgever écht in je mensen investeert.

5. Maak gebruik van talentmanagementsystemen

Een talentmanagementsysteem (TMS) is binnen accountancy een krachtige tool om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van medewerkers. Door vaardigheden, prestaties en ambities centraal vast te leggen, kun je beter inspelen op groeimogelijkheden en opleidingsbehoeften. Zo zorg je ervoor dat medewerkers niet alleen nu, maar ook in de toekomst van grote waarde blijven voor je organisatie.

Meer weten over teamontwikkeling in accountancy?

Wil je niet alleen de individuele potentie van je medewerkers, maar ook die van je team versterken? Houd dan onze pagina op Accountancy Vanmorgen in de gaten! We plaatsen binnenkort ook een artikel over teamontwikkeling.

Zoek jij talentvolle mensen om aan je team toe te voegen? Kun je daar hulp bij gebruiken van een recruiter die verder kijkt dan cv’s – juist naar de persoon erachter én de mensen binnen een organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Good Company of vraag de brochure aan om meer over onze werkwijze te lezen!