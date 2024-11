Vallei neemt accountantskantoor en arbodienstverlener over

Vanaf 1 januari 2025 zal Arep haar dienstverlening voortzetten onder de naam Vallei Accountants en Vallei Audit. Covades zal haar dienstverlening binnen de Vallei Finance Group onder eigen naam voortzetten.

Ad van Engelen, directeur van Arep: “Vallei Accountants is een degelijk accountants- en advieskantoor. Wij zien in Vallei Accountants een goede partner om gemeenschappelijk verder te ondernemen. Met deze overname ontstaat er een samenwerking waarbij we onze klanten optimaal kunnen blijven bedienen”. Ad van Engelen zal gedurende de komende jaren verbonden blijven aan Vallei Accountants.

Bas van Sprundel, directeur Covades: “De ambities en kernwaarden van Covades en Vallei sluiten naadloos op elkaar aan. Beide organisaties staan voor kwalitatieve dienstverlening, korte lijnen en snel schakelen, maar misschien nog wel belangrijker dat we plezierig samenwerken, ontwikkeling belangrijk vinden en graag beweging faciliteren. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen!”

Marfred de Leeuw, directeur en oprichter van Vallei Accountants, is blij met deze uitbreiding. “Door de overname van Arep realiseren wij een versterking in onze bestaande regio’s en breiden we met name onze Audit-praktijk verder uit. Met Covades voegen we een nieuw label toe aan het dienstenpalet binnen de Vallei Finance Group. Als gevolg van deze overnames kunnen we onze collega’s uitdaging en doorgroeimogelijkheden blijven bieden en zijn we in staat om als organisatie verder te groeien in onze dienstverlening richting klanten. Service en kwaliteit blijven onze drijfveren.”

De partners en collega’s van Arep en Covades blijven verbonden aan de organisatie, zodat klanten en relaties hun vertrouwde contacten zullen behouden.