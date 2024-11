‘Weinig vrees bedrijfsleven voor btw-maatregelen kabinet’

Ongeveer een derde van het bedrijfsleven denkt dat de voorgenomen btw-maatregelen van het kabinet enige of veel invloed zal hebben op de omzet van de organisatie of de eigen industrie. 56% van de respondenten denkt dat de btw-maatregelen effect zullen hebben op de persoonlijke financiën.

Dat komt naar voren uit onderzoek door Nextens fiscale software onder ondernemers met personeel en financieel managers. Het kabinet-Schoof wil cultuur, boeken, kranten, sport en hotelovernachtingen vanaf 2026 onder het hoge btw-tarief van 21 procent gaan belasten in plaats van het lage tarief van 9 procent. Dat moet bij elkaar ruim 2 miljard euro per jaar extra belastinginkomsten opleveren.

Grote verschillen impact per sector

Omdat de geplande btw-maatregelen specifieke producten en diensten treffen is de ontvangst van de plannen tamelijk verschillend per sector, blijkt uit het onderzoek:

• Het zwaarst getroffen voelt men zich in cultuur, sport en recreatie, waar 77% veel of enige invloed van de btw-maatregelen verwacht. Ook de horeca (met 56%) en overige dienstverlening (met 39%) verwachten dat de btw-plannen veel of enige impact hebben op hun sector.

• In landbouw, bosbouw en visserij verwacht slechts 6% veel of enige invloed van de maatregelen op de eigen sector, in de bouwnijverheid is dat 16%.

• Gemeten over alle sectoren valt de schade mee: 9% verwacht veel invloed en 24% verwacht enige invloed van de btw-plannen op de eigen organisatie. Geen of nauwelijks invloed wordt gezien door 62% van de respondenten.

• Qua leeftijd verwacht de groep respondenten onder de 30 jaar (ofwel 17% van alle respondenten) het meeste effect: 47% van de respondenten van 18 tot en met 29 jaar verwacht veel of enige invloed van de btw-plannen op de eigen organisatie. In de andere leeftijdscategorieën ligt dit percentage gemiddeld op 30%.

Concurrentiepositie

Op de vraag aan ondernemers met personeel en financieel managers of de concurrentiepositie van hun organisatie binnen de Nederlandse markt vanaf 2026 invloed zal ondervinden van de btw-plannen zijn de antwoorden als volgt:

• 64% van de respondenten in cultuur, sport en recreatie zegt enige of veel invloed te verwachten; in de horeca verwacht 43% van de respondenten dit en in de industrie 38%. Over alle sectoren verwacht 29% een verslechterde concurrentiepositie binnen Nederland.

• Voor wat betreft de concurrentiepositie van de eigen organisatie binnen de Europese markt vanaf 2026 zijn de sectoren waarin men het meest effect verwacht: 46% in cultuur, sport en recreatie; 41% in de horeca en 36% in de sector financiële instellingen. Over alle sectoren verwacht 26% een verslechterde concurrentiepositie in Europa.

Daar waar impact qua omzet en concurrentie slechts in enkele sectoren gevreesd wordt zijn respondenten in het bedrijfsleven in de breedte somber over de privé portemonnee: 56% verwacht enige (38%) tot veel (18%) invloed van de geplande btw-maatregelen.