Detacheerders zien dalende vraag, maar ook kansen in handhaving zzp-wet

“De markt is onrustig en voorzichtig”, zegt voorzitter Edwin van den Elst van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Bedrijven zijn door geopolitieke spanningen en het economische klimaat terughoudender in het lenen van personeel. Ze proberen gedetacheerden steeds vaker te verleiden om in vaste dienst te treden. “De duur van opdrachten en verlengingen neemt af, wat een directe impact heeft op de bedrijfsvoering van detacheringsbureaus. Daarnaast duurt het langer voordat gedetacheerden aan hun eerste of vervolgopdracht beginnen.”

De branchevereniging noteerde in het derde kwartaal een 6,5% lagere omzet per werkbare dag vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gedetacheerden is met ruim 11% verminderd ten opzichte van een jaar geleden. Ook in het voorgaande kwartaal kampte de detacheringsbranche al met krimp.

Opdracht: ‘geen zzp’er’

Wel denken detacheerders dat de economische groei op den duur weer zal aantrekken. Ze proberen zelf ook meer gedetacheerden een vast dienstverband te geven. “Detacheerders weten als geen ander dat straks bij een weer aantrekkende economie de vraag naar personeel weer snel zal groeien.” Kansen zijn er volgens Van den Elst ook in de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Vooral in de ICT-sector, waar de afgelopen jaren veel gebruik is gemaakt van zzp’ers, zouden ondernemingen inmiddels vaker kiezen voor detacheerders. Van den Elst verwacht dat ook in andere sectoren de vraag gaat groeien. “Het gebeurt nog niet massaal, maar we krijgen er veel vragen over. Ook zien we vaker opdrachten waaronder nadrukkelijk staat ‘geen zzp’er’. Bedrijven dekken zich in. En dat doet ook een deel van de zzp’ers. Die kiezen eieren voor hun geld.”

Bron: ANP/Telegraaf