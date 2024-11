De moderne accountant: hoe automatisering en AI jouw werk transformeren

De toekomst van accountancy is nu. Dankzij de toepassingen van Microsoft 365 kunnen accountants nu efficiënter werken en strategischer omgaan met data, essentieel in een steeds digitaler wordende wereld.

In ons recente webinar deelden we samen met experts uit de sector waardevolle inzichten over de invloed van automatisering en artificial intelligence op de moderne accountancypraktijk. Heb je het gemist? Geen zorgen! De volledige sessie is nu on-demand beschikbaar. Of je er nu niet live bij kon zijn of specifieke onderwerpen nog eens wilt terugkijken, de opname is op elk gewenst moment te bekijken.

Dit is wat je kunt verwachten

Van financiële verslaglegging naar strategisch advies met Microsoft 365: Ontdek hoe accountants hun rol kunnen transformeren van traditionele verslaggevers naar strategische adviseurs. Met behulp van toepassingen zoals SharePoint binnen Microsoft 365 kunnen accountants data centraal organiseren en veilig toegankelijk maken, wat hen helpt om waardevolle inzichten te leveren voor belangrijke bedrijfsbeslissingen.

Tijdens het webinar deelden we inspirerende voorbeelden van accountantskantoren die de mogelijkheden van Microsoft 365 al volledig benutten. Van gestructureerde dossiervorming in SharePoint tot het veilig beheren van klantdata, deze voorbeelden laten zien hoe je efficiënter kunt werken zonder specialistische IT-kennis. Toekomstige trends in accountancy en technologie: Wat staat de sector te wachten? Hoe kun je jouw praktijk voorbereiden op de mogelijkheden die AI en data-analyse bieden, ondersteund door Microsoft 365?

Waarom je dit niet wilt missen

Deze sessie biedt niet alleen een blik op de toekomst van de accountancy, maar ook concrete handvatten om direct aan de slag te gaan met Microsoft 365-tools. Of het nu gaat om efficiëntere dataverwerking, het optimaliseren van klantdossiers in SharePoint, of integratie met CRM-systemen: dit webinar helpt jou om toekomstbestendig te werken. De enthousiaste reacties van deelnemers bevestigen dat de inhoud direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Klik op de link hieronder om het webinar direct terug te kijken en ontdek hoe automatisering, AI en Microsoft 365 jouw werk als accountant naar een hoger niveau kunnen tillen. Ga aan de slag met data, optimaliseer je werkprocessen, en leg de basis voor jouw succes in de accountancy van morgen!