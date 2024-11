Philips en Schijvens winnaars eerste Nederlandse CSRD Awards

Juryvoorzitter Dick de Waard reikte de bokalen uit aan Simon Braaksma (Senior Director Group Sustainability bij Philips) en Shirley Schijvens (eigenaar) en Jaap Rijnsdorp (CEO) van Schijvens. Marnix van Ginneken (Chief ESG & Legal Officer en lid van de Raad van Bestuur van Philips) reageerde met een video-boodschap op de prijs.

De vakjury bepaalde de winnaars uit 12 bedrijven op de shortlist. In totaal meldden 34 ondernemingen zich vrijwillig aan om mee te doen aan deze competitie. De organisatoren (Impact Economy Foundation en Van der Molen E.I.S.) en de jury spreken hun waardering uit aan deze 34 bedrijven, “want het is dapper om jezelf zo in de etalage te zetten. Wij zien in al deze verslagen niet alleen een poging om te voldoen aan de wetgeving, maar ook een intrinsieke motivatie om helder te communiceren met de verschillende stakeholders.”

Voor de CSRD-award analyseerden de juryleden met de hulp van het Impact Institute de gepubliceerde jaarverslagen over het verslagjaar 2023. Deze jaarverslagen hoefden nog niet te voldoen aan de nieuwe regelgeving voor duurzaamheidsverslaggeving die op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is uitgewerkt. Voor grote organisaties van openbaar belang (veelal beursfondsen en financiële instellingen) geldt de verplichting om een duurzaamheidsverslag in het jaarverslag op te nemen pas voor het eerst voor het verslagjaar 2024 en voor andere grote ondernemingen pas voor het verslagjaar 2025. “Het is dan mooi om te zien dat er al ondernemingen zijn, die in hun jaarverslaggeving vooruitlopen op deze regelgeving”, stellen de juryleden.

Koninklijke Philips winnaar grootbedrijf

Het kiezen van het grootbedrijf voor de CSRD-award was volgens de jury niet eenvoudig. “Bijna alle genomineerden hadden het in zich om als eerste te eindigen. Koninklijke Philips heeft uiteindelijk gewonnen omdat de jury onder de indruk is van de hoeveelheid van verstrekte informatie in haar jaarverslag 2023. Het laat zien dat de inspanningen die Philips al vele jaren doet voor het verzamelen van betrouwbare en materiële data en informatie zijn vruchten afwerpt voor een duurzaamheidsverslaggeving. Ook vindt de jury het van waarde dat in het verslag van Philips een goedkeurend assurancerapport van de externe accountant is opgenomen, die een deel van de duurzaamheidsdata met een redelijke mate van zekerheid heeft gecontroleerd. Een kanttekening van de zijde van de jury is, dat de inhoud van het verslag weliswaar grotendeels in overeenstemming is met de CSRD en zelfs bepaalde ESRS-vereisten overtreft, maar dat het qua vorm nog niet in overeenstemming is. Veel informatie laten zien, is niet hetzelfde als goed communiceren.”

Schijvens Corporate Fashion winnaar MKB/overig

Het jaarverslag van Schijvens Corporate Fashion viel volgens de jury op “door openheid en de voortrekkersrol die het bedrijf wil spelen bij de CSRD-rapportage door bedrijven die niet direct onder de nieuwe regels vallen maar er wel door geraakt worden. Schijvens’ beschrijving van de impactgevoeligheid van de sector waarin de onderneming actief is. Het duurzaamheidsverslag is vrij uitgebreid en volledig, inclusief de sourcing uit Turkije, waarover gedetailleerde informatie wordt verstrekt. Tevens wordt een compleet overzicht van risico’s in de waardeketen toegelicht.”

Een uitgebreider juryrapport is beschikbaar met daarin ook een aantal aanmoedigingen en goede voorbeelden uit de verslagen van de genomineerden. Impact Institute publiceert daarnaast binnenkort een notitie met best practices die zijn ‘geoogst’ uit de inzendingen voor de awards.

Over de CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation zetten de traditie voort met de organisatie van ‘de Nederlandse CSRD Awards’. Bedrijven konden zich zelf aanmelden voor de awards via www.csrdawards.nl met hun verslag over boekjaar 2023. Uit de 34 deelnemers werden 12 ondernemingen geselecteerd voor een shortlist (9 grootbedrijf en 3 MKB/overig) op basis van een methodiek ontwikkeld door Impact Institute. De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, UN Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.

De vakjury bestond uit: Dick de Waard (voorzitter, emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Teresa Fogelberg (voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GRI) en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark), Marleen Janssen Groesbeek (lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool) en René Orij (hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit).