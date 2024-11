Tweede Kamer neemt gewijzigd Belastingplan 2025 aan

Handreikingen

Vanwege de voorgestelde btw-verhoging op cultuur en sport leek het plan lange tijd geen meerderheid te gaan halen in de Eerste Kamer, maar het kabinet kwam op het laatste moment met enkele cruciale handreikingen. Dat was voldoende om ook D66, CDA, SGP en ChristenUnie over de streep te trekken. Als de fracties van die partijen er in de Eerste Kamer hetzelfde over denken zal het Belastingplan ook daar een meerderheid behalen.

Bij de toezeggingen ging het om het terugdraaiden van de voorgenomen btw-verhoging op cultuur en sport (die op logies blijft wel staan) en de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting. Daarnaast is een door de SGP bepleit voorstel aangenomen dat de lasten van eenverdieners moet verlichten. Daarmee gaat de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting per 1 januari 2028 ook voor werkende eenverdieners gelden.

WKR en giften

Verder wordt onder andere per 1 januari 2025 het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd van 1,92% naar 2%. Daarnaast wordt per 1 januari 2027 het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte verhoogd van 2% naar 2,16%. De giftenaftrek in de vpb blijft in stand en de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt verruimd van € 250.000 naar € 1,5 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) structureel verhoogd en worden fiscale constructies in de samenloop van de MIA en de Vamil afgeschaft.

Het volledige overzicht van alle aangenomen voorstellen is te vinden bij de stemmingen Pakket Belastingplan 2025 (Tweede Kamer).