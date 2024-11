Btw-verhoging komt er voorlopig gewoon

Het was donderdag enige tijd onduidelijk of de btw-verhoging op cultuur en sport nu wel of niet doorgaat. Met steun van de christelijke partijen krijgt minister Heijnen groen licht, maar blijft er ruimte voor een alternatief.

Om 12:50 meldde Nos.nl op zijn webstie: ‘Btw-verhoging op cultuur, media en sport van tafel, na druk oppositie’. Er moet een zucht van verlichting zijn gegaan door boekhandels, uitgevers, theaters en sportclubs. De opluchting duurde precies 51 minuten, want om 13:41 kopte de Volkskrant op zijn website: ‘Btw-verhoging op sport, boeken en cultuur gaat voorlopig tóch door, met steun van christelijke partijen’.

Gehate verhoging

Donderdagmiddag vergaderde de Tweede Kamer over het Belastingplan 2025. Het heetste hangijzer uit het pakket wetsvoorstellen is de verhoging van het btw-tarief van 9 procent naar 21 procent voor theaters, musea, boeken en sport in 2026. Bijna niemand wil deze verhoging van harte, maar ze levert 1,2 miljard euro op en die heeft minister van financiën Heijnen gewoon keihard nodig.

Motie

Aan het begin van het debat leek Heijnen echter bakzeil te halen. GL-PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt en JA21 dienden een gezamenlijke motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen een alternatief te vinden voor de btw-verhoging. De motie werd gesteund door bijna de volledige oppositie. Die heeft in de Tweede Kamer geen meerderheid maar in de Eerste Kamer wel. Het plaatste Heijnen voor het vooruitzicht dat hij de eerste hobbel wel zou kunnen nemen, maar over de tweede hobbel onherroepelijk zou struikelen, met als gevolg dat zijn hele belastingplan terug naar de tekentafel kan.

Steun van C3

Maar Heijnen zocht en vond steun bij CDA, ChristenUnie en SGP, de zogenaamde C3. Die toonden zich bereid in de Eerste Kamer akkoord te gaan met het belastingplan op voorwaarde dat Heijnen dit voorjaar openstaat voor een alternatief voor de btw-verhoging. Het lijkt alsof de oppositie daarmee via de achterdeur alsnog zijn zin krijgt, maar de devil zit in de details. De Tweede Kamer moet namelijk wel akkoord gaan met het door de oppositie gevonden alternatief. Zo niet, dan gaat de btw-verhoging per 1 januari 2026 gewoon door. En dat kost Heijnen geen extra inspanning: de btw-verhoging heeft al kracht van wet doordat de drie christelijke partijen in de Eerste Kamer zijn volledige belastingplan hebben aanvaard.

Onzeker

De drie christelijke partijen en D66, die eveneens instemde met dit ‘herenakkoord’, moeten op zoek naar een alternatieve dekking voor 1,2 miljard euro en hebben zich nu afhankelijk gemaakt van de goede wil van de coalitiepartijen. Of zij akkoord zullen gaan met een alternatief plan is maar zeer de vraag: tijdens de kabinetsformatie konden zij het lange tijd niet eens worden over de financiële dekking, en bleek de btw-verhoging onmisbaar om de partijen op één lijn te krijgen.