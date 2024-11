Bestuurders en zusterbedrijf failliete grondhandel aansprakelijk na veroordeling accountant

De Accountantskamer oordeelde dit najaar dat het rapport van een accountant, dat de bestuurders van het failliete Grondontwikkeling Nederland (GON) hadden ingebracht in een civiele procedure, ondeugdelijk is. Bij de rechtbank Noord-Holland blijft er dan ook weinig over van hun verdediging in de door de curator aangespannen aansprakelijkheidsprocedure.

Grondontwikkeling Nederland was een bekende grondspeculant. Het bedrijf van ondernemer Shandar Kooij kocht landbouwgrond aan waarvan verwacht werd dat er mogelijk een waardestijging in het verschiet lag in verband met herontwikkeling. Die stukken grond werden opgesplitst en doorverkocht aan particuliere beleggers. Maar de zaken gingen kennelijk niet zoals gewenst, want op 05 oktober 2021 werd het bedrijf failliet verklaard na een aanvraag van een koper van een stuk grond.

Curator: onbehoorlijk bestuur

Curator Michel Moeijes stelde bestuurder Kooij en een medebestuurder aansprakelijk vanwege onbehoorlijk bestuur. Volgens de curator hebben de bestuurders van GON en zusterbedrijf VPN de onderneming van GON overgedragen aan VPN zonder dat daar een reële vergoeding voor is betaald. Daardoor is GON achtergebleven als ‘lege huls’, met alleen maar schulden en zonder bezittingen. Ook zijn volgens de curator jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd en voldoet de administratie van GON niet aan de wettelijke eisen. Door dit alles zijn volgens de curator schuldeisers van GON benadeeld. De curator diende daarom vorderingen in die erop neerkomen dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het boedeltekort en VPN voor de schade. Ook vroeg de curator aan de rechtbank een bestuursverbod voor een van de bestuurders.

Accountantskamer

De bestuurders dienden in het kader van de procedure een door een RA opgesteld rapport van feitelijke bevindingen in. Die rapportage bevatte volgens de curator “zeer ernstige onvolkomenheden.” Omdat de RA weigerde rapportage in te trekken besloot de curator naar de Accountantskamer te stappen. Met succes, want de accountant kreeg er dit najaar flink van langs. Het rapport bevat verschillende onjuiste conclusies, oordeelde de Accountantskamer. Ook had de accountant in strijd met de door hem toegepaste standaard 4400N niet louter over feitelijke bevindingen gerapporteerd. Daarom werd een tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers van één maand opgelegd. Bij die bestraffing werd ook meegewogen dat de RA met zijn rapport de rechtbank op het verkeerde been heeft gezet, en volgens de tuchtrechter bovendien geen zelfreflectie toonde.

Oordeel in aansprakelijkheidsprocedure

Het rapport kan de bestuurders dan ook niet baten. De rechtbank oordeelde vorige week dat sprake is van overname van activiteiten van GON door VPN met betrekking tot het (rendabele) project De Scheg-Oost in Amstelveen zonder dat daarvoor een reële vergoeding is betaald. Hierdoor hebben de bestuurders van GON en VPN onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers. Bovendien hebben de bestuurders van GON hun taak kennelijk onbehoorlijk vervuld omdat zij geen deugdelijke administratie hebben gevoerd en de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 te laat hebben gedeponeerd.

Daarom zijn de bestuurders aansprakelijk voor het tekort dat is achtergebleven na het faillissement. VPN is aansprakelijk voor de schade die GON heeft geleden. De hoogte van de schade is nog niet bekend, dat wordt in een aparte procedure behandeld. Het gevorderde voorschot van 500.000 euro staat wel al voldoende vast. Dat wijst de rechtbank voor alle gedaagden gezamenlijk toe. De rechtbank vindt een bestuursverbod te ver gaan. Bovendien zou dat ertoe leiden dat de betreffende bestuurder niet door kan gaan met het project De Scheg-Oost, en dat zou niet in het belang zijn van de beleggers.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2024:11636