Joinson&Spice wint AI-prijs

Joinson&Spice, accountantskantoor voor techondernemingen, heeft de EMEA AI Trail Blazer Award gewonnen op het Insights Congress van PrimeGlobal in Lissabon.

Oprichter Louis van Garderen nam de prijs in ontvangst. De jury bestond uit een panel van Xero, Acca, beeye, Eshuis en Jeremy Hyman Associates. Zij beoordeelden de prestaties van de inzendingen op het gebied van duurzaamheid en AI. De jury prees vooral het innovatieve gebruik van het eigen SpiceGPT-platform, dat de vooruitgang in de auditbranche moet stimuleren door middel van AI-integratie. Met het platform bouwt het kantoor toepassingen om efficiënter te werken en kwaliteit te verbeteren.

PrimeGlobal

PrimeGlobal is een samenwerkingsverband van meer dan 300 accountancy- en bedrijfsadvieskantoren wereldwijd. Op het Insights Congress spraken topexperts over opkomende trends in de sector.

Eerder dit jaar werd hoofd innovatie Gerke van Garderen bij het International Accounting Forum & Awards al uitgeroepen tot International Young Professional of the Year.