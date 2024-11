Kabinet wil hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens verruimen

Sinds 2013 is de maximale aftrek van hypotheekrente afgebouwd van 52% naar 36,97%. In het Belastingplan 2025 wordt het uitgangspunt verlaten dat de hypotheekrente alleen tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting mag worden afgetrokken. De aftrek is dan ook tegen het hogere tarief van 37,48% mogelijk, waardoor hogere inkomens een hogere hypotheekrenteaftrek krijgen dan de inkomens die vallen in het lagere tarief van 35,82%.

De Eerste Kamer zou dat plan moeten laten aanpassen, betoogt hoogleraar bestuur en economie (VU) Raymond Gradus in het fiscaal-economische blad ESB.Als die verruiming wordt teruggedraaid, levert dat jaarlijks € 400 miljoen op. “Circa de helft van de verwachte opbrengsten van een btw-verhoging op cultuur”, aldus Gradus.

Extra schijf werkt door

Sinds 2023 is er min of meer een vlaktakstarief van ongeveer 37% voor de renteaftrek. Ook wie in de hoogste IB-schijf van 49,5% zit, mag de hypotheekrente alleen tegen het lage tarief aftrekken. Doordat nu is afgesproken een extra schijf in de inkomstenbelasting in te voeren met als doel werken meer te laten lonen, dreigt een “ronduit onverstandige” uitwerking voor de aftrek van de hypotheekrente. “Terwijl het kabinet zegt de koopwoningmarkt toegankelijker en betaalbaarder te willen maken, gaat voor het eerst sinds 2013 het tarief voor de hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomen niet omlaag maar omhóóg.” De vraag op een toch al overspannen markt wordt gestimuleerd.

Geen miljarden uit Europees fonds

Maar waarom is de Tweede Kamer hier al niet over begonnen? Gradus denkt dat de discussie over de btw-verhoging op cultuur de aandacht heeft afgeleid. “Het zou wenselijk zijn als de Eerste Kamer vanuit haar rol als bewaker van consistente wetgeving het Belastingplan alsnog corrigeert, zodat de hypotheekrenteaftrek tegen het laagste tarief plaatsvindt.” Anders grijpt Nederland mogelijk ook naast € 4 miljard uit het Europees Herstel- en Veerkrachtplan omdat de toezegging dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd, niet wordt nagekomen.

Gradus wijst er ook op dat in 2031 de eerste belastingplichtigen hun recht op renteaftrek verliezen. Dat is in 2001 namelijk beperkt tot 30 jaar. Knelpunt is alleen dat de Belastingdienst daarop niet kan controleren – een reden temeer om de renteaftrek helemaal uit te faseren.

