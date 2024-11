Nieuwe subsidieregeling voor hergebruik producten en materialen

De nieuwe subsidieregeling heet Circulair implementeren en opschalen (CIO); ondernemers kunnen er alleen, maar ook met andere ondernemers gebruik van maken. Het gaat om circulaire technieken of processen die nieuw zijn voor hen. De subsidie helpt bedrijven de processen te gebruiken en uit te breiden. De CIO is bedoeld voor specifiek benoemde producten. Het gaat om elektronische en elektrische apparaten, textiel, luiers en incontinentiemateriaal, herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen en tot slot meubels. Dat zijn productgroepen van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Ondernemers die hier al mee bezig zijn, kunnen de activiteiten uitbreiden om hun product- of materiaalketen te sluiten. “Dit betekent dat er geen restmaterialen meer zijn tijdens alle stappen om een product te maken, te gebruiken en na gebruik. Zo is er minder CO2-uitstoot”, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling uitvoert.

Meewerken aan de circulaire economie

De subsidie is voor ondernemers die hun bedrijf willen voorbereiden om producten opnieuw te gebruiken, productonderdelen te repareren en opnieuw te gebruiken, materialen te verwerken en hergebruiken door hoogwaardige recycling. Ook moet de CIO meehelpen om ondersteunende diensten en logistiek te ontwikkelen die meehelpen aan hergebruik, reparatie of recycling. “RVO heeft al subsidieregelingen om circulaire projecten te onderzoeken en ontwikkelen (R&D), voor ketensamenwerking en voor proef- of demonstatieprojecten. Met deze subsidie helpt de rijksdienst ondernemers ook vooruit met toepassen en opschalen”, licht de dienst toe. Dat kan bijvoorbeeld een kledingreparatiebedrijf zijn dat nieuwe digitale systemen gebruikt. “Dit bedrijf haalt kleding bij klanten thuis op en ontwikkelt er nieuwe soorten textiel van. Hiervoor breidt het bedrijf zijn IT- en logistiek systeem uit, om zo mee te werken aan de circulaire economie.”

Omvang en voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd tot 8 april. Mkb’ers krijgen 50% subsidie over de gemaakte kosten, grootbedrijven 15%. De subsidie is minimaal € 50.000 per aanvraag en minimaal € 25.000 per onderneming. In totaal is er € 9.577.000 beschikbaar. Voorwaarde is onder meer dan het project maximaal drie jaar duurt. Meer informatie staat op de site van de RVO.