AV-Top 50 | Column – De onbenutte kracht van familiebedrijven

In het Nederlandse mkb spelen familiebedrijven een cruciale rol. Maar als het aankomt op de

strijd om talent in een krappe arbeidsmarkt, lijken ze de plank mis te slaan. Want waar grote bedrijven met indrukwekkende marketing­budgetten hun werkgeversmerk versterken, blijven familiebedrijven vaak hangen in traditionele wervingsmethoden. En dat terwijl ze een verborgen kracht in handen hebben:

hun unieke identiteit.

Met een rijke geschiedenis, stevige wortels in de gemeenschap en een authentieke bedrijfscultuur hebben familiebedrijven alles in huis om aantrekkelijk te zijn voor talent. Ze bieden stabiliteit en betekenisvol werk, en staan vaak voor waarden als betrokkenheid en continuïteit. Het probleem? Ze weten het niet over te brengen in hun arbeidsmarktcommunicatie.

Hoe komt dat? Veel familiebedrijven beschouwen hun unieke identiteit als vanzelfsprekend en realiseren zich niet dat deze een magneet kan zijn voor jong talent. En dat is een gemiste kans. Want waar vragen jonge professionals vandaag de dag om? Precies! Betekenisvol werk, betrokkenheid en duidelijke waarden.

Maar in plaats van actief te communiceren over hun identiteit, geven familiebedrijven te vaak dezelfde generieke boodschap af als hun grotere concurrenten. En dat terwijl de cijfers over de krapte op de arbeidsmarkt door het dak schieten: in 2022 was bijna 60% van de vacatures moeilijk te vervullen (UWV, 2024).

Maar wat als dit anders kan? Wat als familiebedrijven hun identiteit actief zouden inzetten om hun employer brand te versterken? In een markt waar het steeds moeilijker wordt gekwalificeerd personeel te vinden, zou dit een flink concurrentievoordeel opleveren. Accountants kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Niet alleen door de jaarrekening te controleren, maar ook door familiebedrijven te adviseren over hoe ze hun verborgen kracht kunnen benutten. Door hen uit te dagen hun verhaal beter te vertellen.

Employer branding is geen luxe of modewoord. Het is een noodzaak. Familiebedrijven hebben goud in handen als het gaat om arbeids­marktcommunicatie. De vraag is: gaan ze het gebruiken?

Albertha Wielsma is senioronderzoeker Familiebedrijven aan Hogeschool Windesheim. Ze schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/