AV-Top 50 | Accountant als sociaal werker, een topcombi

Eline Vree adviseert ouders die in scheiding liggen. Dat lijkt ver af te staan van haar Nyenrode-studie en carrière bij EY als accountant. Maar niets is minder waar.

“Ik was op school goed in boekhouden dus daarom ging ik naar Nyenrode.” Eline Vree zegt het met een tongval die verraadt dat ze uit de buurt van Rotterdam komt. Als 18-jarige koos ze voor werken en leren bij EY. Negen jaar later was ze registeraccountant. Dat er ergens iets knaagde kwam pas aan het licht toen Vree in de laatste fase van haar studie onderzoek deed bij de Rotterdamse Rekenkamer.

Sociaal

“Daar kwam ik in aanraking met sociale vraagstukken. Veelplegers, verloederde wijken, taalachterstanden, schoolverlaters: ik vond dat heel boeiend. Het maatschappelijke aspect had ik eigenlijk gemist in mijn studie en bij EY. Een paar jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij de Rotterdamse Rekenkamer. Ik deed onderzoek, gaf advies en hield me bezig met doelmatigheidsvraagstukken.” Maar ook dit begon na enige tijd te knellen. Vree: “Als accountant ben je opgeleid om je mening te vormen en die ook te uiten. In dienst van de Rekenkamer merkte ik dat er soms weinig werd gedaan met mijn adviezen. Ik wilde meer zeggenschap en invloed. Dus besloot ik voor mezelf te beginnen als zelfstandig projectleider en adviseur.”

Preventie

Steeds meer viel het Vree op dat er veel geld naar hulpverlening gaat terwijl het voorkómen van problemen, preventie, nauwelijks op de agenda staat. “Ik merkte dat bijvoorbeeld bij schoolverzuim.

Een moeilijke thuissituatie is een redelijke voorspeller van de kans op ernstige verzuimproblematiek. Ik wilde meer aan de kant zitten van de preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik heb een tussenjaar genomen om tot mezelf te komen en na te denken. De tijd gebruikte ik trouwens ook om een opleiding tot turncoach te volgen – turnen is een passie – en te wachten wat er op mijn pad zou komen.”

Adviespunt

Op haar pad kwam de functie van teamleider bij het Adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap,

onderdeel van Stichting MEE Vivenz. Vree: “Hier viel alles op zijn plek. Bij het adviespunt adviseren we ouders die willen scheiden of al in scheiding liggen. Kinderen kunnen veel last hebben van een verstoorde relatie van hun ouders. Het doel van het Adviespunt is te voorkomen dat de boel escaleert en er zo aan bij te dragen dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Inmiddels heb ik zoveel geleerd van collega’s dat ik nu zelf ook inloopspreekuren doe met ouders. Het is sociaalmaatschappelijk werk waarvoor ik niet ben opgeleid, maar dat wel heel erg bij mij past.”

Denken als accountant

Ze zegt daarbij veel profijt te hebben van haar accountancyachtergrond. “In de hulpverlening zijn geldstromen complex, maar er werken relatief weinig mensen met een financiële achtergrond. Daar ligt mijn kracht. Het kan lastig zijn om voor preventie geld los te krijgen. Ik benader het alsof het een investeringsplan betreft. En als iemand zegt: “Dit mag niet van de accountant”, dan steek ik mijn vinger op en zeg ik: “Ik kan je helpen zodat het wél mag van de accountant”.”

Tekst: Rutger Vahl

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/