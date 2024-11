AV-Top 50 | Ferry Good!

Dit jaarlijkse magazine met de vijftig grootste accountantskantoren gerangschikt op omzet is toch wel een beetje ons paradepaardje. Daar mag dus ook best een opvallende cover bij. En dan het liefst een met een knipoog, eentje die een lach brengt op de gezichten van de lezers.

Wie dat bij mij altijd voor elkaar krijgt, is Ferry Timp. Deze tekenende accountant heeft ook in dit magazine weer enkele leuke en verrassende illustraties getekend. Waaronder dus de cover waarop hij de accountant afbeeldt als superheld. Door alle negatieve publiciteit over het accountantsberoep vergeten we nog wel eens dat het werk van een accountant van vitaal belang is voor het goed functioneren van bedrijven. Dat maakt accountants in onze ogen tot de superhelden van de financiële wereld.

En daarvoor mag best wat meer aandacht komen, vinden wij bij Accountancy Vanmorgen.

Vandaar dat we dit jaar voor het eerst awards hebben uitgereikt op een event voor de bestuurders van de AV-Top 50. En dan vooral awards die laten zien dat een accountant meer is dan, even gechargeerd gezegd, “die blauwe persoon met een rekenmachine”. Uiteraard was er een financiële award, maar je kon bijvoorbeeld ook een award winnen voor de beste marketing, de beste werkvloer en het mooiste gebouw. Redelijk subjectieve awards, dat weten we. Maar het gaat ons om het doel achter de awards: accountancy is leuk en accountants doen het over het algemeen gewoon Ferry Good!

Hoe goed kun je trouwens zien in de AV-Top 50 vanaf bladzijde 34. Veel leesplezier!

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/