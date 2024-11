Het eerste AV-Top 50 event: de nieuwe AV-Top 50 gepresenteerd, awards voor de uitblinkers

De AV-Top 50 is de laatste jaren een begrip geworden als ranglijst van de grootste accountantskantoren in Nederland. Dat vroeg om meer: een netwerkevenement rond de lancering van de nieuwste AV-Top 50, en tegelijkertijd een mooie gelegenheid om de uitblinkers in de branche eens in het zonnetje te zetten.

De deelnemers aan het eerste AV-Top 50 evenement kregen woensdagavond in Woerden alvast het nieuwe magazine met ranglijst uitgereikt, waarin dit jaar weer alle gegevens te vinden zijn die Full Finance en Accountancy Vanmorgen gebruikten om samen de nieuwe AV-Top 50 van 2024 samen te stellen. De AV-Top 50 en Assurance-Top 30 laten dit jaar weer veel verschuivingen zien, mede dankzij fusies en overnames en de snelle opmars van private equity. Daarnaast vertelde biologe Wineke Schoo over management en gedrag, door de bril van de chimpansee. Wat kunnen we echt leren van apengedrag? En hoe kunnen we ons eigen gedrag daarop aanpassen? Een leerzaam, vermakelijk en soms ook herkenbaar verhaal.

De eerste AV-Top 50 Awards!

Hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen Anja van Hout reikte de eerste AV-Top 50 Awards woensdagavond samen met Syl Rouwendal uit, van MOCuitgevers Vanmorgen. Dat is de uitgeverij van onder andere Accountancy Vanmorgen, en daarnaast ook Fiscaal Vanmorgen, Salaris Vanmorgen, Pensioen Vanmorgen, Tijdschrift Familiebedrijven en JurisDidact.

Voor het kantoor met de meest stylevolle, ergonomisch verantwoorde en sfeervolle werkvloer was er de Werkvloer Award. Uit de genomineerden Abin, Joanknecht en Vermetten kwam uiteindelijk Joanknecht als winnaar uit de bus. De jury: “De jury is van mening dat deze drie accountantskantoren oog hebben voor de werkvloer en welbevinden van de medewerker en het belang van een gezonde, veilige, maar ook sfeervolle werkomgeving inzien. Ieder kantoor op z’n eigen manier en met de beschikbare

middelen. Al maakt het natuurlijk wel uit of je één kantoor moet inrichten of meerdere of

verschillende locaties.”



Voor het kantoor met de meest unieke marketingprestaties op basis van de online naamsbekendheid en vindbaarheid (in verhouding tot de grootte van het kantoor) was er de Marketing Award. Uit de genomineerden ABAB, De Jong & Laan en Van Oers werd Van Oers als winnaar gekozen. De jury: “Van Oers heeft een sterke en duidelijke visie op marketing. Online als offline uitingen zijn goed afgestemd op de merkidentiteit. De consistente en herkenbare online uitingen, gecombineerd met offline-initiatieven zoals de Van Oers Marathon Brabant en een exclusief Van Oers biertje, laten zien dat dit kantoor op alle fronten scoort.”



Voor de award voor het meest opvallende kantoorpand was er de Kantoor Award. Uit de genomineerden KPMG (Papendorpseweg 83 in Utrecht), Newtone (vestiging Waalre/Eindhoven) en Visser & Visser (vestiging Lunteren) werd Visser & Visser als winnaar uitgeroepen. De jury: “Het viel de jury op dat het gros van de accountantskantoren echte kantoorgebouwen zijn, meestal op een bedrijventerrein. De grote kantoorgebouwen uit de categorie “Big4” vinden zij opvallend in de zin van hoge of grote gebouwen, die je al van verre in het vizier krijgt. Maar hun sympathie gaat uit naar de kantoren in een historisch pand, waar geld is gestoken in restauratie en renovatie. Daarin zit de intentie om historische erfgoed te behouden voor de toekomst. En dat maakt de winnaar van deze Award: Visser & Visser.”



De Parel was een subjectieve award waarbij Accountancy Vanmorgen een award uitreikt voor een uniek altruïstisch doel. Uit de genomineerden Hoek en Blok, RSM en Vallei werd Vallei de winnaar. De jury meldt daarover onder andere : “Vallei Accountants & Adviseurs onderscheidt zich door hun indrukwekkende betrokkenheid bij zowel lokale als internationale goede doelen. Ze sponsoren talloze regionale initiatieven en bieden medewerkers de mogelijkheid om zelf goede doelen aan te dragen.”



De eSg Award was voor het kantoor dat het meest positief opvalt op de sociale component van ESG. Uit de genomineerden Eshuis, Flynth en PwC werd Flynth als winnaar gekozen. De jury: “Alle drie de organisaties scoren bijzonder goed op SDG 4: Kwaliteitsonderwijs, maar het verschil wordt gemaakt in hun prestaties op SDG 5: Gendergelijkheid en SDG 10: Ongelijkheid verminderen. De winnaar van dit jaar onderscheidt zich met een holistische benadering van duurzaamheid, een indrukwekkende impact op meerdere SDG’s én een innovatieve manier van verslaglegging.”



De Financiële Award was voor het kantoor dat zich weet te onderscheiden met financieel solide prestaties. Uit de genomineerden Qconcepts, Van Ree en Verstegen werd Van Ree tot winnaar uitgeroepen. Het juryrapport vermeldt: “Het is wellicht niet de spectaculairste groeier, maar de winnaar van deze Award blinkt al jaren uit met stabiele autonome groei en een financieel degelijke koers. Mede dankzij een succesvol personeelsbeleid, dat er de afgelopen jaren ook al toe leidde dat er nieuwe vestigingen werden geopend. In tien jaar tijd is dit kantoor door autonome groei verdubbeld qua omvang.”

Mooie en verdiende prijzen! En bovenal blijkt het nieuwe AV-Top 50 event een mooie gelegenheid om elkaar eens informeel te ontmoeten.