Nieuwe franchiseformule ‘De Accountant’ gelanceerd

Het doel is om binnen enkele jaren de formule uit te breiden naar 30 vestigingen in Nederland, melden de initiatiefnemers. De Accountant is opgericht in Weert, en biedt zelfstandige accountants een platform om samen te groeien.

De Accountant franchiseformule

De Accountant-franchiseformule biedt uitgebreide ondersteuning op gebieden zoals marketing, ICT, compliance, werkprocessen en in het bijzonder samenwerking. Hierdoor kunnen aangesloten accountants zich volledig richten op het bedienen van hun klanten én zorgen voor een gezonde werk-privébalans.

“Een kans om te groeien,” zegt Bart Sniekers, initiatiefnemer en eigenaar van De Accountant. “Zes jaar geleden ben ik mijn eigen kantoor begonnen, en sindsdien zijn we als kantoor enorm gegroeid. Zelfs zo hard dat ook wij kampen met een personeelsgebrek. Samen met onze franchisemanager en business developer, Jo Warnier, hebben we de afgelopen maanden een uniek franchiseplatform ontwikkeld waarmee we onze groeiambities gaan realiseren en onze succesformule kunnen delen met ambitieuze, ondernemende en gelijkgestemde collega’s.”

Zelfstandig opererende AA- of RA-accountants die de stap naar het ondernemerschap al gemaakt hebben of accountants in loondienst die klaar zijn om de volgende stap in hun carrière te maken, kunnen contact opnemen met Jo Warnier, de franchisemanager van De Accountant.