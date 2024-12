Sebastian van Wijk treedt toe tot SRA-bestuur

Volgens voorzitter van SRA, Diana Clement AA RA, is Van Wijk een aanwinst voor het SRA-bestuur. “Ik ben er trots op dat het bestuur Sebastian mag verwelkomen. Sebastian zal de belangen van de fiscale praktijk van onze 370 kantoren die met name werken voor het mkb, behartigen. En dat is in een tijd van snelle veranderingen uiterst belangrijk. De fiscale praktijk van onze kantoren is – net als de accountancypraktijk – een belangrijke discipline en onze fiscaal dienstverleners moeten daarin ten volle worden ondersteund.”

“Mooie vereniging”

Van Wijk: “Ik ben sinds 2013 actief binnen onze mooie vereniging. Dat doe ik als lid van de fiscale commissie van SRA, een mooie groep mensen met veel expertise en liefde voor het vak. Mede vanuit die rol en mijn jarenlange ervaring als belastingadviseur, partner bij Schipper en bestuurder bij de Schipper Groep en nu bestuurslid, wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze vereniging – lees: de leden – op fiscaal gebied. Dat doen we in samenwerking met de leden op relevante thema’s als kwaliteit en proportionele wetgeving, met oog voor de mkb-ondernemer en zijn bedrijf.”

Zwaarte portefeuille

De benoeming van Van Wijk bestaat voorlopig naast die van huidig bestuurslid drs. Edwin de Witte. Beide bestuursleden zullen zich – mede vanwege de zwaarte van de portefeuille – inzetten voor de fiscale praktijk van de SRA-kantoren. Van Wijk is ruim 20 jaar werkzaam bij Schipper Accountants, waarvan hij sinds 2015 ook partner is. Daarnaast is hij sinds de zomer van 2022 lid van het dagelijks bestuur van de Schipper Groep en is hij 11 jaar lid van de fiscale commissie van SRA.

Foto: mr. Sebastian van Wijk RB (L) en Diana Clement AA RA (R)