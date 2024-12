Hoe werkt de nieuwe RVU-regeling?

De RVU-regeling wordt verlengd, maar dan alleen voor zware beroepen. Hoe werkt dat precies? En hoe weet je wie er dan straks recht heeft op deze regeling?

Antwoord

De huidige RVU-regeling zal eindigen per 31 december 2025. Na die datum is het niet meer mogelijk om nieuwe mensen toe te laten treden. Er geldt nog een uitloop van maximaal 3 jaar voor mensen die al gebruik maken van de regeling. De RVU-regeling zal echter worden verlengd voor werknemers in zware beroepen die niet in staat zijn om tot de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken.

Uitsluitend voor werknemers met zware beroepen

De RVU-regeling is altijd al bedoeld geweest voor mensen die niet meer door konden werken tot de almaar opschuivende AOW-leeftijd. De regeling biedt hen de optie om maximaal 3 jaar eerder te stoppen met werken. In de praktijk is de regeling in sommige sectoren generiek ingezet en konden ook mensen die ‘gewoon eerder wilden stoppen’ er gebruik van maken.

De nieuwe regeling is uitsluitend bedoeld voor mensen met zware beroepen. Per cao moet er afgesproken worden wat dan een zwaar beroep is. Een onafhankelijke instantie zal deze afspraken gaan toetsen. Daarmee moet worden voorkomen dat werknemers die geen zwaar beroep hebben ook gebruik kunnen maken van deze regeling.

Periode RVU-regeling

De RVU-regeling is bedoeld om maximaal 3 jaar eerder dan de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken. De AOW-leeftijd ligt op 67 jaar. Dus werknemers kunnen op dit moment vanaf 64 jaar voor de regeling in aanmerking komen. Als de AOW-leeftijd opschuift, en in 2028 is dat voor het eerst het geval, schuift de 3-jaarsperiode automatisch mee.

Het bedrag wordt ruimer

De RVU-regeling is nu maximaal € 2.182,- bruto per maand. Als iemand 3 jaar voor de AOW-leeftijd van de RVU-regeling gebruik gaat maken, kan die dus maximaal 36 keer dit bedrag ontvangen. Het mag periodiek worden uitbetaald, maar een uitkering ineens is ook toegestaan. Het maximumbedrag is gekoppeld aan de hoogte van de AOW. Dat blijft in de nieuwe regeling ook zo. Het wordt alleen daarnaast mogelijk om € 300,- per maand extra te geven, zodat mensen met lage inkomens ook van de regeling gebruik kunnen maken.

Duurzame inzetbaarheid

De doelstelling van de overheid is dat iedereen moet en ook kan doorwerken tot de AOW-leeftijd. De RVU-regeling is er om uitzonderlijke situaties waarin dat niet lukt op te vangen. Maar de focus moet liggen op duurzame inzetbaarheid. Er zal door werkgevers moeten worden ingezet op het verlichten van zwaar werk en de blootstelling aan zwaar werk moet worden verkort. En mensen met zwaar werk zullen op tijd moeten worden begeleid naar ander werk, binnen, maar als het nodig is, ook buiten de eigen onderneming.

Jan van Harten MPLA CCFP is pensioenspecialist bij &Gommer Pensions Group.

Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op Pensioen Vanmorgen.