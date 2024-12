Bovendien sta je onder constante druk om je werk goed te doen, ondanks een afnemend aantal vergunninghoudende kantoren en toenemende regelgeving. Visionplanner Audit is speciaal ontwikkeld om jou te ondersteunen in de praktijk. Het doel is om jouw compliance te verbeteren en je werk efficiënter te maken. In dit artikel bespreken we de tien grootste pijnpunten in het controleproces en hoe Visionplanner Audit deze specifiek voor jou oplost.

Pijnpunt 1: Complexiteit van de organisatie

Bij het controleren van complexe ondernemingen zoals ASML, merk je waarschijnlijk dat de risico’s heel anders zijn dan bij kleinere, eenvoudigere bedrijven. Het is essentieel dat je beschikt over de juiste expertise en tools om deze risico’s effectief te beoordelen.

Oplossing: Visionplanner Audit helpt je om deze complexe risico’s te structureren door een heldere werkstroom te bieden. De software begeleidt je stap voor stap door het controleproces, zodat je eenvoudig overzicht houdt en efficiënt kunt werken.

Pijnpunt 2: Handmatige en tijdrovende processen

Veel kantoren worden nog steeds gehinderd door handmatige controles, dataoverdrachten en papierwerk. Dit vergroot niet alleen de kans op fouten, maar verhoogt ook jouw werkdruk.

Oplossing: Visionplanner Audit automatiseert deze taken voor je. Dankzij een centrale omgeving die automatische gegevensoverdracht en samenwerking in de cloud mogelijk maakt, ben je niet langer afhankelijk van spreadsheets en losse documenten. Zo worden fouten verminderd en bespaar je kostbare tijd.

Pijnpunt 3: Risico’s en fouten in het proces

Je weet dat er een onderscheid is tussen bewuste en onbewuste fouten. Bewuste fouten kunnen tot fraude leiden, terwijl onbewuste fouten vaak voortkomen uit gebrekkige processen of systemen. Beide soorten fouten kunnen grote gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging.

Oplossing: Visionplanner Audit biedt een gestructureerde aanpak waarmee je risico’s effectief beheert en fouten tijdig opspoort. Door een duidelijke werkstroom en ingebouwde richtlijnen kun je ervoor zorgen dat fouten vroeg in het proces worden herkend en aangepakt.

Pijnpunt 4: Interimcontrole en eindejaarscontrole

Tijdens de interimcontrole is het belangrijk om te verifiëren of de processen goed functioneren. Als dit niet het geval is, kan dit tot problemen leiden bij de eindejaarscontrole, met als gevolg dat deadlines in gevaar komen en extra werk nodig is.

Oplossing: Visionplanner Audit biedt een geïntegreerde aanpak, waardoor interim- en eindejaarscontroles perfect op elkaar worden afgestemd. Zo kun je eventuele problemen vroegtijdig opsporen en oplossen, waardoor je eindcontrole soepeler verloopt.

Pijnpunt 5: Moeilijke naleving van regelgeving

Regelgeving verandert constant. Of het nu gaat om CSRD, AFM-toezicht of andere richtlijnen, jij moet altijd op de hoogte zijn en ervoor zorgen dat je aan de nieuwste eisen voldoet.

Oplossing: Visionplanner Audit heeft de regelgeving al ingebouwd. COS controlestandaarden en NBA-richtlijnen zijn volledig geïntegreerd, zodat je altijd compliant blijft zonder dat je handmatig updates hoeft bij te houden. Zodra er wijzigingen zijn, worden deze automatisch doorgevoerd in de software. Daarnaast krijg je via release notes updates en worden er bij grote wijzigingen webinars georganiseerd om je op de hoogte te houden. Dit maakt het naleven van regels een stuk eenvoudiger en vermindert de risico’s.

Pijnpunt 6: Toegang tot informatie

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot de administratie van je cliënt, maar als deze niet wordt verleend, kun je geen adequate controle uitvoeren. Dit kan leiden tot een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking.

Oplossing: Visionplanner Audit biedt je een centrale plek waar alle relevante informatie wordt opgeslagen en eenvoudig gedeeld kan worden. Met de integratie van SharePoint kun je documenten veilig en efficiënt beheren, zodat je altijd toegang hebt tot de informatie die je nodig hebt.

Pijnpunt 7: Fraude en verborgen risico’s

Het detecteren van fraude blijft een van de grootste uitdagingen. Vaak wordt fraude verborgen gehouden in de administratie, waardoor het moeilijk is om het tijdig op te sporen. De druk van aandeelhouders en banken om meer aandacht te besteden aan fraudedetectie wordt bovendien steeds groter.

Oplossing: Visionplanner Audit zorgt voor een duidelijke documentatiestroom en helpt je bij het beheren van notities en issues. Zo kun je potentiële risico’s vastleggen en opvolgen. Dankzij een helder gestructureerd dossier kun je verborgen risico’s eenvoudiger opsporen en aanpakken.

Pijnpunt 8: Materialiteit en risico-inschatting

Het bepalen van materialiteit en het inschatten van risico’s is vaak een subjectieve zaak. Dit maakt het moeilijk om tot een eenduidig oordeel te komen over de financiële situatie van een organisatie.

Oplossing: Visionplanner Audit ondersteunt je bij de risico-inschatting met een uniform werkproces en duidelijke richtlijnen. Hierdoor kun je materialiteit beter inschatten en risico’s duidelijker in kaart brengen, wat leidt tot een beter onderbouwde controle.

Pijnpunt 9: Vertrouwen in systemen

Je bent afhankelijk van IT-systemen en moet erop vertrouwen dat deze systemen goed zijn ingericht. Als deze systemen niet betrouwbaar zijn, kan dit invloed hebben op de controle en kunnen fouten optreden.

Oplossing: Visionplanner Audit werkt in een stabiele cloudomgeving en voldoet aan hoge beveiligingsstandaarden, zoals ISO 27001-certificering en ISAE 3402 Type II-auditrapporten. Dit geeft je het vertrouwen dat de IT-systemen betrouwbaar zijn, zodat jij je kunt concentreren op de inhoud van de controle in plaats van op de technologie.

Pijnpunt 10: Continuïteit

De continuïteit van een organisatie is altijd een belangrijk aandachtspunt. Je moet hier zorgvuldig naar kijken, vooral in een omgeving waar de druk toeneemt om risico’s snel te identificeren en aan te pakken.

Oplossing: Visionplanner Audit biedt een uniforme werkstructuur waarmee je continuïteitsrisico’s goed kunt documenteren en onderbouwen. Zo kun je de levensvatbaarheid van een organisatie nauwkeurig beoordelen en hierover duidelijke conclusies trekken.

Conclusie

Het controleproces kent veel uitdagingen, maar met de juiste tools kunnen deze pijnpunten aanzienlijk worden verminderd. Visionplanner Audit is speciaal ontworpen voor accountants zoals jij, met oplossingen voor de problemen die je dagelijks tegenkomt. Door te focussen op automatisering, compliance en een efficiënte werkwijze zorgt Visionplanner Audit voor een controleproces dat niet alleen effectiever is, maar ook prettiger om mee te werken.

Wil je meer weten over Visionplanner Audit, dan is ons webinar ‘Efficiënt controleproces met Visionplanner Audit‘ echt iets voor jou! Meld je aan via onderstaande knop.