Coronaschulden zitten bedrijven nog steeds in de weg

PwC peilde voor de vierde keer de stemming onder herstructureringsexperts. Van hen ziet 69% de trend van toenemende faillissementen, die zich sinds begin 2022 voordoet, doorzetten. Hoewel coronaschulden, verdeeld over 163.000 bedrijven, nog altijd een rol spelen, zien de meeste experts (71%) inmiddels wel dat een verouderd bedrijfsmodel een van de belangrijkste kernoorzaken is voor de instroom van nieuwe bijzonderbeheerdossiers. Inspelen op verandering is dan ook een belangrijke voorwaarde om uit de problemen te blijven, aldus Edwin van Wijngaarden, herstructureringsexpert en partner bij PwC.

Retail in zwaar weer

De aanhoudende inflatie, hoge financieringslasten en geopolitieke spanningen zijn andere factoren die de financiële stabiliteit van bedrijven bedreigen. Dat geldt vooral voor de retail en de groothandel. Van het panel verwacht 85% dat deze sector een hoge instroom van bijzonderbeheerdossiers zal laten zien. Daarna volgt de energie-intensieve industrie met 40%. De experts voorzien ook een toename in bijzonder beheer bij de bouwnijverheid, energie, de zorg en de horeca.

Coronasteun verstoort natuurlijk proces

Wel is het huidige niveau van faillissementen nog altijd laag, nuanceert Van Wijngaarden. “Door de coronasteun die veel bedrijven ontvingen is het proces van zogenaamde creatieve destructie vertraagd. Dit is het proces waarbij verouderde activiteiten en bedrijfsmodellen plaatsmaken voor innovatie en groei. Faillissementen hebben ook een nuttige rol in het verdelen van schaarse middelen, zoals arbeid en kapitaal, naar waar het rendement het hoogste is.” Een geordend faillissement is daarom soms de beste optie: “Meer dynamiek helpt om laagproductieve bedrijfsactiviteiten af te bouwen en de vrijgekomen middelen anders in te zetten.”

Knelpunten bij sanering

Herstructureringsexpert Bart Davidson van PwC ziet twee belangrijke knelpunten in het huidige beleid die een sanering bij grote levensvatbare bedrijven in de weg staan. “Ten eerste is de eis dat elke schuldeiser, en dat zijn er soms honderden, evenredig moet bijdragen aan de sanering praktisch niet uitvoerbaar. Onder meer hierom laat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) ruimte om bepaalde crediteuren buiten een schuldherstructurering te houden. Ten tweede vereist het beleid dat de resterende belastingschuld binnen twaalf maanden na herstructurering wordt terugbetaald. Dit resulteert al snel in een hogere betalingsverplichting over die twaalf maanden dan zonder de sanering. Het bedrijf heeft vaak de middelen niet om dit te voldoen.” Herstructureringsmogelijkheden worden ons vergroot door de groeiende rol van private equity en alternatieve financiers, signaleert het panel. “Daarnaast biedt de WHOA in veel gevallen een route om schulden te herstructureren en faillissement te voorkomen van in de kern gezonde bedrijven.”