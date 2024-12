Personalia | Steef Visser neemt afscheid als partner van Visser & Visser

Visser was ruim 35 jaar geleden medeoprichter van Visser & Visser en droeg twee jaar terug het bestuursvoorzitterschap al over aan Jaco Slingerland. Nu treedt hij ook terug als partner, maar hij blijft als adviseur betrokken bij het kantoor. “Het verder brengen van mensen, of dat nu klanten of collega’s zijn, is altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest.”

Knokken

Hij geeft in een interview met adviesbureau BHB Dullemond overigens aan dat het loslaten van zijn rol als bestuursvoorzitter hem niet licht viel, ook al had hij geleidelijk aan zijn verantwoordelijkheden overgedragen. “Ik moest knokken met mezelf. Het eerste halfjaar van 2023 was niet plezierig. Het moeilijkste was accepteren dat hij niet langer de eindbeslissing nam. “Als ik niet meer in de dagelijkse operatie zit, moet ik me er ook niet meer mee bemoeien.” Maar hij heeft wel vertrouwen in de toekomst van Visser & Visser. “De nieuwe generatie ondernemers heeft hetzelfde DNA als ik. Ze willen verder, niet om de groei, maar omdat het energie geeft.”

Visser blijft ook actief als bestuurslid en plaatsvervangend bestuursvoorzitter bij de NBA.