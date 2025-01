Soms is het zoeken in een hooiberg. Updates worden lang niet altijd duidelijk aangegeven! Je staat dan ineens verbaasd over iets wat is gewijzigd of je weet het niet (en doet het nog steeds op de jouw bekende manier, die veel meer tijd kost). In deze tip laat ik jullie kennismaken met enkele wijzigingen die recent zijn doorgevoerd in Excel.

Focus cel Op het tabblad Beeld is een nieuwe knop gekomen in de groep Weergeven: Focus cel. Als je die inschakelt zie je in het werkblad duidelijker welke cel is geselecteerd of beter gezegd de actieve cel is. Dat wordt gedaan door de rij en de kolom van de actieve cel een kleur te geven. Op de afbeelding hieronder zie je hoe dat eruit ziet als er één cel is geselecteerd (links). Rechts is een cellenbereik geselecteerd en dan zie je duidelijk wat binnen dat bereik de actieve cel is.

Voor presentatiedoeleinden is dit een handige optie, maar wellicht ook als je alleen met Excel bezig bent. Als je wilt kun je de kleur van de markering aanpassen. Wil je dat focus cel automatisch gebruikt wordt bij het zoeken en selecteren, schakel dan Automatisch markeren weergeven in.

Wil je snel kunnen wisselen tussen inschakelen van die markeringen? Voeg die knop dan toe aan de werkbalk Snelle toegang: klik erop met de rechtermuisknop en kies Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Verouderde waarden indelen

Sinds kort kan het gebeuren dat sommige berekeningen doorgehaald zijn, zoals je ziet in de afbeelding hieronder. Wat is er aan de hand?

Standaard worden alle formules doorgerekend bij elke wijziging. Soms kan dat heel vertragend werken en zetten mensen de berekening op Handmatig.

Als dit is ingeschakeld en er zijn formules die daardoor niet meer up-to-date zijn, dan zal er een streep doorhaling komen door die berekeningen. Excel noemt dit Verouderde waarden indelen. Op de statusbalk staat (en dat is altijd al zo geweest) Berekenen als teken dat nog niet alles is doorgerekend ①. Nu is daar dus die doorhaling bijgekomen ②.

De berekeningsopties vind je op de tab Formule.

Standaardinstelling voor draaitabellen

Bij het maken van een draaitabel gebruikt Excel standaard het ontwerp Compacte weergave. Ik merk bij veel trainingen dat mensen die direct omzetten in Tabelweergave, omdat ze dat liever hebben.

Dat hoeft niet meer! Je kunt nu namelijk zelf bepalen welke weergave jouw standaardinstelling moet zijn. Die instelling wordt dan gebruikt voor alle nieuwe draaitabellen die je vanaf dat moment maakt.

Je regelt dat met Bestand > Opties > rubriek Gegevens > Standaardindeling bewerken ①.

In het dialoogvenster dat volgt kun je niet alleen je standaard rapportindeling aanpassen maar ook andere voorkeurinstellingen voor je (nieuwe) draaitabellen ②.

Voor bestaande draaitabellen moet je zoals gebruikelijk gaan naar de tab Ontwerpen.

Overnemen opmaak in draaitabel

Over draaitabellen gesproken: bij het maken van een draaitabel moest je altijd de opmaak van de waarden zelf instellen: die stond altijd op Standaard.

Sinds kort is het zo dat als je een draaitabel maakt en in de basisgegevens is bijvoorbeeld een opmaak gebruikt met 2 decimalen en een duizendtalpunt ①, dat dit automatisch overgenomen wordt in de draaitabel ②.

Let op, dat geldt alleen bij het maken van de draaitabel. Wijzig je achteraf in de basisgegevens de opmaak, dan zal dit in de draaitabel niet meegaan!

Checkboxen

Op de tab Invoegen is een extra opdracht gekomen met de naam Checkbox.

Die kun je in een cel zetten en inschakelen en uitschakelen. Handig voor bijvoorbeeld een takenlijst.

Je kunt er ook mee rekenen. Hierover heb ik een YouTube-video gemaakt (https://youtu.be/lMzgoe-h_Dw).

Saskia Jacobsen is directeur-eigenaar van Toels-PC en helpt bedrijven en vooral hun gebruikers om slimmer met de apps op hun pc te werken. In de Expert-training Leer nieuwe geheimen van Excel komen dit soort nieuwe zaken aan de orde.