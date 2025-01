Alcohol- en drugsgebruik in relatie tot werk

Alcohol- en drugsgebruik kan grote gevolgen hebben op de werkvloer. Als accountant speel je een belangrijke rol in het informeren van jouw klanten over onderwerpen die invloed hebben op hun organisatie. Verzuimspecialist Sazas zet de belangrijkste inzichten op een rij.

Waarom is dit belangrijk voor werkgevers?

Alcohol- en drugsgebruik kan zorgen voor:

Verminderde concentratie en productiviteit;

Een verhoogd risico op ongevallen;

Spanningen binnen het team.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Door hen te informeren over de risico’s, kun je bijdragen aan een betere bewustwording en het voorkomen van verzuim.

Hoe zijn problemen met alcohol en drugs te herkennen bij medewerkers?

Voor jouw klanten is het niet altijd makkelijk om middelengebruik te herkennen. Toch zijn er vaak signalen waar ze op kunnen letten:

Regelmatig te laat komen of onverklaarbare ziekmeldingen;

Veranderingen in gedrag, zoals agressie of juist teruggetrokkenheid;

Fysieke kenmerken, zoals een alcoholgeur of trillen.

Adviseer jouw klant om deze signalen serieus te nemen en het gesprek aan te gaan wanneer nodig.

Wat zijn de regels over alcohol en drugs op de werkvloer?

Er is geen duidelijke wetgeving voor beroepen die niet hieronder vallen (Expertisecentrum werk + alcohol en drugs). Wel kan een bedrijf hierover zelf regels opstellen. Zo kunt u bijvoorbeeld het gebruik en onder invloed zijn van alcohol en drugs op het werk verbieden.

Hoe kun je klanten helpen?

Als accountant kun je jouw klanten helpen door hen te informeren over het belang van een goed beleid voor alcohol- en drugsgebruik (ADM-beleid). Denk hierbij aan:

Duidelijke afspraken binnen de organisatie: Bespreek het belang van een helder beleid waarin staat wat wel en niet is toegestaan tijdens werkuren. Bijvoorbeeld een verbod op alcoholgebruik tijdens werk of bij bedrijfsactiviteiten;

Preventieve maatregelen: Stimuleer klanten om hun medewerkers voorlichting te geven over de gevolgen van middelengebruik;

Vroegtijdige signalering en ondersteuning: Adviseer klanten om signalen serieus te nemen en passende begeleiding te bieden, zoals via een bedrijfsarts of een externe coach. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de privacy van medewerkers.

Met een goed beleid kan een werkgever veel problemen voorkomen en bijdragen aan een veilige werkomgeving. De werkgever kan alcohol- en drugsgebruik ook opnemen als risico in de Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Samen verzuim voorkomen en verminderen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.