Hoge Raad formuleert regels voor parkeerbelasting pakketbezorgers

In een zaak die draaide om een ondernemer die groente- en fruitpakketten bezorgt, oordeelt de Hoge Raad dat er voor elke stilstaan afzonderlijk moet worden beoordeeld of er sprake is van ‘onmiddellijk laden of lossen’. Alleen in dat geval kan een bezorger vrijgesteld worden van parkeerbelasting.

De zaak werd aangespannen door een ondernemer die met busjes pakketten bezorgt bij klanten en lege verpakkingen ophaalt. Een gemeente legde hem twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting op omdat zijn busje op twee momenten stilstond op een plek voor betaald parkeren zonder dat daarvoor was betaald. De ondernemer betoogde dat hij tijdens deze stops goederen aan het laden en lossen was, waardoor hij geen parkeerbelasting hoefde te betalen.

Oordeel hof

Het gerechtshof gaf de pakketbezorger in eerste instantie gelijk. Het hof oordeelde dat de omvang en het gewicht van de pakketten die hij bezorgde zodanig waren dat ze moeilijk op een andere manier dan per auto konden worden vervoerd. Bovendien hield het hof rekening met het feit dat de ondernemer tijdens dezelfde rit ook pakketten voor andere klanten bij zich had en verpakkingen op andere locaties moest ophalen. Volgens het hof was het gebruik van de auto dus noodzakelijk, en werd er geladen en gelost.

Hoge Raad vernietigt uitspraak hof

De gemeente was het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof en ging in cassatie. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof en stelt strengere regels vast. De hoogste rechter benadrukt dat voor elke keer stilstaan afzonderlijk moet worden beoordeeld of de afgeleverde of opgehaalde goederen van een omvang of gewicht zijn dat ze moeilijk op een andere manier dan per auto kunnen worden vervoerd.

De Hoge Raad maakt duidelijk dat alleen de goederen die op de specifieke locatie worden geladen of gelost relevant zijn. Het feit dat een bezorger andere pakketten voor andere locaties bij zich heeft, speelt geen rol in de beoordeling of er sprake is van laden of lossen.

Gevolgen

Omdat in de zaak niet duidelijk was wat de omvang en het gewicht van de pakketten en verpakkingen waren die op de twee betwiste locaties werden afgeleverd en opgehaald, verwees de Hoge Raad de zaak terug naar een ander gerechtshof voor verdere beoordeling. Het is nu aan de ondernemer om aan te tonen dat deze goederen niet op een andere manier dan per auto konden worden vervoerd.

Het arrest van de Hoge Raad heeft gevolgen voor pakketbezorgers. Zij zullen bij elke stop op een plek voor betaald parkeren moeten kunnen aantonen dat ze bezig zijn met het laden of lossen van goederen die vanwege hun omvang of gewicht niet anders dan per auto kunnen worden vervoerd. Lukt dat niet, dan zullen ook zij verplicht zijn om parkeerbelasting te betalen, net als andere weggebruikers die hun voertuig op betaalde parkeerplekken stilzetten.

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2025:90