AFM: ook met toezicht blijft handelen in crypto’s zeer risicovol

De AFM houdt sinds 30 december toezicht op de Europese wetgeving voor aanbieders van cryptoactivadiensten. De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) heeft onder meer eisen voor reclame en informatieverstrekking. Cryptodienstverleners zijn nu vergunningplichtig. “Het is belangrijk dat de informatieverstrekking, waaronder reclame-uitingen, in het belang is van de (potentiële) klant en hiermee bijdraagt aan een goed geïnformeerde beslissing.”

Cryptodienstverleners moeten aan consumenten “correcte, heldere en niet-misleidende informatie” verstrekken, bijvoorbeeld over historische rendementen, de vergoeding bij staking en promoacties. “Ook is het noodzakelijk dat cryptodienstverleners hun (potentiële) klanten waarschuwen voor de risico’s die aan transacties in cryptoactiva verbonden zijn. Op de websites moet het tarief-, kosten- en vergoedingenbeleid een prominente plaats hebben. Reclame-uitingen moeten bovendien als zodanig herkenbaar zijn.”

Geen toelichting op ‘veilig’ handelen

Vooruitlopend op de Europese wetgeving heeft de AFM in 2023 en 2024 verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de informatieverstrekking van cryptodienstverleners. “De AFM zag in de onderzoeken dat nog niet alle informatieverstrekking volgens de eisen was. Zo viel op dat er soms wordt gesproken over ‘veilig’ handelen in crypto, zonder nadere toelichting of context. Bij een correcte, heldere en niet-misleidende informatieverstrekking is het van belang dat risico’s niet worden gebagatelliseerd, zeker gezien de snelle koersschommelingen van crypto’s. Ook misten wij op een aantal websites informatie over de tarieven en de kosten. De AFM gaat hier kritisch toezicht op houden.”

Weinig bevoegdheden

De toezichthouder wijst op de beperkingen van de MiCAR. “Zo zijn er weinig bevoegdheden ten aanzien van het voorkomen van marktmisbruik en geen vereisten ten aanzien van productontwikkeling. Het is erg belangrijk dat (potentiële) cryptobeleggers beseffen dat, ook met AFM-toezicht, het handelen in crypto’s zeer risicovol blijft. Het blijft van belang dat consumenten zich verdiepen in de karakteristieken van een product zoals de kosten en de risico’s. En altijd alleen handelen met geld dat zij kunnen missen.”