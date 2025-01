Keeperstrainer kreeg belastingclaim na verkeerd advies accountant

Een Nederlandse voetbalkeeperstrainer die in Saoedi-Arabië heeft gewerkt is in een juridisch geschil verwikkeld geraakt met een Noord-Hollands accountants- en advieskantoor, na een verkeerd advies ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

De keeperstrainer ontving in 2017 een lucratieve aanbieding van de Saudi Arabian Football Federation (SAFF) om als keeperstrainer te werken, blijkt uit een woensdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Het contract omvatte een aanbetaling van $300.000 en een maandelijkse nettosalaris van $100.000, inclusief huisvesting.

De keeperstrainer schakelde vooraf accountants- en advieskantoor Ouwersloot Kerkhoven in om belastingadvies te geven en de benodigde aangiften te verzorgen. In eerste instantie gaf Ouwersloot aan dat Nederland en Saoedi-Arabië een belastingverdrag hebben dat dubbele belastingheffing voorkomt. De keeperstrainer zou volgens dit advies in Nederland geen belasting hoeven te betalen over zijn Saoedische inkomen, behalve over een klein bedrag aan premies.

Problemen met de Belastingdienst

Na de aangifte inkomstenbelasting 2018 stelde de Belastingdienst vragen over de buitenlandse inkomsten en het verblijf van de keeperstrainer in Saoedi-Arabië. Ouwersloot voerde aan dat de inkomsten volledig in Saoedi-Arabië belast moesten worden en er dus een aftrek elders belast zou gelden. De Belastingdienst stelde echter dat het aantal werkdagen in Saoedi-Arabië bepalend was voor de aftrek.

Na onderzoek concludeerde de Belastingdienst dat slechts €703.398 van het totale inkomen van ruim €1,2 miljoen in aanmerking kwam voor aftrek, wat leidde tot een aanslag van €292.563. Rechtbank en gerechtshof bevestigden later dat een belastingvoordeel alleen kon worden toegepast als de werknemer minstens 183 dagen in Saoedi-Arabië verbleef, wat hier niet het geval was.

De keeperstrainer stelt dat Ouwersloot onjuist advies gaf en onvoldoende in zijn belang heeft gehandeld. Nadat de aanslag werd gehandhaafd en de juridische procedures geen soelaas boden stelde hij Ouwersloot aansprakelijk. Het kantoor wijst aansprakelijkheid echter af en beëindigde per november 2023 de dienstverlening aan de keeperstrainer.

Rechtszaak

Bij de rechter stelt de keeperstrainer dat Ouwersloot tekort is geschoten in haar verplichtingen onder de gesloten overeenkomst van opdracht. Hij verwijt Ouwersloot dat zij ondeugdelijk heeft geadviseerd over de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Saoedi-Arabië met betrekking tot zijn inkomsten als keeperstrainer in Saoedi-Arabië. Hierdoor was de keeperstrainer niet op de hoogte van de relevante verdragsbepalingen en de gevolgen daarvan, wat leidde tot fiscale nadelen. Hij vordert een verklaring voor recht dat Ouwersloot aansprakelijk is voor de door hem geleden schade, met verwijzing naar een schadestaatprocedure, en eist vergoeding van proceskosten.

Zorgplicht geschonden

De rechtbank oordeelt dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht bestond, waarbij Ouwersloot gehouden was te handelen zoals van een redelijk handelend en bekwaam fiscaal adviseur mag worden verwacht. Ouwersloot heeft deze zorgplicht geschonden door een foutief advies te geven over de fiscale behandeling van de inkomsten van de keeperstrainer. Het advies was gebaseerd op gebrekkige informatie, zonder dat Ouwersloot voldoende inspanningen heeft verricht om de ontbrekende informatie te verkrijgen of de cliënt daarop te wijzen. Het advies liet cruciale details achterwege, zoals de voorwaarden voor het voorkomen van dubbele belasting en het belang van fysieke aanwezigheid in Saoedi-Arabië voor belastingvrijstellingen.

Antwoord op vraag of advies

Ouwersloot stelde dat haar advies slechts een antwoord was op een gestelde vraag en geen volledig advies. “Dit standpunt van Ouwersloot is, mild uitgedrukt, weinig overtuigend”, oordeelt de rechtbank. De e-mail die door het accountantskantoor werd gestuurd over de kwestie droeg volgens de rechtbank “geheel en al het karakter van een advies.” Daarbij wordt onder andere ook gewezen op de brede adviesdiensten die Ouwersloot aanbood in het kader van de overeenkomst. “Ouwersloot heeft volstrekt niet duidelijk gemaakt waarom [eiser] de bewuste e-mail, die alle kenmerken vertoont van een advies, niet als zodanig heeft mogen opvatten. Daarbij komt dat [eiser] van de (betaalde) diensten van Ouwersloot gebruik maakte, niet om “een antwoord op een vraag” te krijgen, maar om voorzien te worden van degelijke en deugdelijke professionele adviezen.”

Klant mocht vertrouwen op advies

Bovendien had de keeperstrainer mogen vertrouwen op het verstrekte advies, oordeelt de rechtbank verder onder meer. Als de contactpersoon bij Ouwersloot onkundig was op het gebied van internationale belastingadvisering “had het op zijn weg gelegen zich te onthouden van een advies op dat gebied of tenminste zodanig onderzoek te verrichten dat hij in staat was een correct advies te geven. Dat mag namelijk worden verwacht van een redelijk handelend en bekwaam (fiscaal) adviseur.” Voor de klant geldt volgens de rechtbank “dat hij op het duidelijke en zonder voorbehoud gegeven advies van zijn professionele dienstverlener mocht vertrouwen. Dat het advies achteraf niet correct bleek, komt voor rekening en risico van Ouwersloot, die de gevolgen van dat onjuiste advies uiteraard niet kan afwentelen op haar klant.”

Accountant aansprakelijk

De rechtbank oordeelt dan ook dat Ouwersloot aansprakelijk is voor de schade van de keeperstrainer. De rechtbank is van oordeel dat de door de keeperstrainer gevorderde schade en kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. “In beginsel bestaat aansprakelijkheid (binnen de grenzen van artikel 6:98 BW) voor alle schade die een benadeelde lijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat. Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid kunnen óók voor vergoeding in aanmerking komen wanneer uiteindelijk niet is komen vast te staan dat (anderszins) schade is geleden. Wel moet causaal verband (zowel conditio sine qua non-verband als toerekeningsverband) bestaan tussen de gebeurtenis en (het maken van) genoemde kosten. Dat geldt ook voor kosten van deskundige bijstand, met dien verstande dat moet komen vast te staan dat het redelijk was in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen en dat de daartoe gemaakte kosten redelijk zijn.”

Omvang schade

Voor het bepalen van de omvang van de schade wordt verwezen naar een schadestaatprocedure: “De rechtbank is van oordeel dat voldoende causaal verband bestaat tussen de beroepsfout en de door de keeperstrainer geleden schade. Nu de mogelijkheid van schade aannemelijk is en begroting daarvan in deze procedure niet mogelijk is omdat het debat daarover niet voldragen is, wordt verwezen naar de schadestaatprocedure zoals hierna verwoord. De vraag wat de omvang is van de schade en de vraag of volledige vergoeding van alle gemaakte kosten of geschatte kosten redelijk is, komen in die schadestaatprocedure nader aan de orde.”

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2025:335